فتح باب التعاقد مع شركة غاز مصر لمناطق بغرب الإسكندرية

مها يونس: قال المهندس أحمد عثمان، رئيس حي العامرية ثان، والكائن بغرب محافظة الإسكندرية، إنه تم فتح باب التعاقد مع شركة غاز مصر بمقرها بمنطقة الناصرية القديمة، وذلك لمناطق بغرب الإسكندرية، موجهاً بسرعة البدء فى أعمال التوصيلات بمنطقة الكابلات خلال أسبوعين، وذلك في إطار تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي

مها يونس:



قال المهندس أحمد عثمان، رئيس حي العامرية ثان، والكائن بغرب محافظة الإسكندرية، إنه تم فتح باب التعاقد مع شركة غاز مصر بمقرها بمنطقة الناصرية القديمة، وذلك لمناطق بغرب الإسكندرية، موجهاً بسرعة البدء فى أعمال التوصيلات بمنطقة الكابلات خلال أسبوعين، وذلك في إطار تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالمناطق المحرومة.



يُشار إلى أن المنطقة بها الكثير من المصانع والتي كانت تعتمد على الغاز الطبيعي من خلال التوصيل على نفقتهم الخاصة، وهي منطقة “غير مُخططة” وتقع بالكيلو 31 بطريق إسكندرية – القاهرة الصحرواي، بمساحة إجمالية 814 فدانا، ووفقاً لمحافظة الإسكندرية، تتوافر بالمنطقة مقومات البنية الأساسية “كهرباء، مياه، صرف صحي، طرق، تليفونات”، ولكن لتوجد بها شبكة للمياه ولكنها متوفرة على حساب مُستثمري المصانع، ولا توجد بها شبكة صرف صحي وصناعي، ويتم الصرف عن طريف حفر الآبار.