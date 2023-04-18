فتح باب التسجيل في مبادرة فيزا في كل مكان للشركات الناشئة

أعلنت

مبادرة فيزا في كل مكان

، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن فتح باب التسجيل لمبادرة فيزا في كل مكان بمصر، وهي مسابقة عالمية مفتوحة للابتكار أمام الشركات الناشئة، لتقديم حلولها المبتكرة لتحديات المدفوعات والتجارة المستقبلية.

وأوضحت في بيان أنه بالإضافة إلى الجوائز المالية، يحصل الفائزون في مبادرة “فيزا في كل مكان” على إمكانية الوصول إلى شبكات “فيزا” الواسعة من الشركاء في القطاعات المصرفية والتجارية والحكومية ورأس المال الاستثماري. ويستفيد الفائزون أيضاً من الحصول على تقدير من إحدى العلامات التجارية الأكثر موثوقية وقيمة في العالم.

وستُبث نهائيات وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مباشرة في 27 يوليو على “تك كرانش”، إحدى شركات النشر الرائدة عبر الإنترنت التي تركز على قطاع التكنولوجيا ومنظومة الشركات الناشئة، وستشارك الشركة الناشئة الفائزة في نهائيات وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في النهائي العالمي، الذي سيعقد في 19 سبتمبر في “تك كرانش ديسرابت” في سان فرانسيسكو.

ومن المقرر أن تقدم مبادرة “فيزا في كل مكان” في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ولأول مرة هذا العام جائزة في مجال المخاطر والأمن وهي جائزة “ابتكار شركات التكنولوجيا المالية في التميز في إدارة المخاطر”.

ومن خلال هذه النسخة الخاصة، تبحث “فيزا” بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني عن لاعبين عالميين في مجال التكنولوجيا المالية في إدارة الاحتيال والأمن السيبراني ومخاطر الائتمان، وغيرها من المواضيع الأخرى، وبعد مراجعة مشتركة من ممثلي “فيزا” وبنك الإمارات دبي الوطني، ستحصل شركة التكنولوجيا المالية الفائزة على جائزة قدرها 25 ألف دولار وفرصة للعمل مع بنك الإمارات دبي الوطني، أحد البنوك الرائدة في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر: “تعد مبادرة ’فيزا في كل مكان‘ بمثابة منصة تسهم في تمكين شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال من عرض الحلول الأكثر ابتكاراً وتأثيراً في عالم المدفوعات والتجارة. وتتمتع شركات التكنولوجيا المالية من خلال حلولها المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، بالقدرة على تقديم مزايا اجتماعية واسعة للأسواق التي تعمل فيها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات المالية للذين يعانون أصلاً من نقص الخدمات. نحن في “فيزا” على قناعة من أن الوصول إلى الاقتصاد الرقمي يقود إلى النمو العادل والشامل، وأن مبادرة ’فيزا في كل مكان‘ وسيلة مهمة لدعم المبتكرين الذين يلعبون دوراً رائداً في هذا المجال”.

وتضم مبادرة “فيزا في كل مكان” ما يقرب من 12000 شركة ناشئة حول العالم، ومنذ إطلاقها في عام 2015، ساعدت المبادرة الشركات الناشئة التي تمثل أكثر من 100 دولة في جمع تمويل وصل إلى أكثر من 16 مليار دولار. وفي العام الماضي، قدمت المبادرة جوائز مالية تجاوزت قيمتها 530 ألف دولار على مدار المسابقة، التي شهدت مشاركة أكثر من 4000 شركة ناشئة من خمس مناطق. وشهدت مبادرة “فيزا في كل مكان” 2022 حصول شركة “ثرايف أجريك” النيجيرية على الجائزة العالمية الكبرى للمبادرة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار. وفازت “ثرايف أجريك” أيضاً بجائزة “فيزا” الأولى بقيمة 20 ألف دولار.

وفي عام 2022، أطلقت فيزا نسخة محلية للمسابقة لأول مرة في مصر، بالتعاون مع مبادرة فينتك إيجيبت التابعة للبنك المركزي المصري، وذلك لإتاحة فرص سانحة لمبتكري حلول التكنولوجيا المالية في مصر للتعارف والمنافسة على نطاق عالمي جنباً إلى جنب مع أشهر الشركات الناشئة ومبتكري حلول التكنولوجيا المالية في العالم. وقد نجحت مبادرة “فيزا في كل مكان” في جذب حشداً كبيراً، حيث استقبلت 247 استمارة/نموذج التحاق.