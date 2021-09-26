رياضة

فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري

انعقاد الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021
السيد فؤاد 10:29 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 10:29 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

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اعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى “أحد أندية الإسكندرية” تاريخ انعقاد الجمعية العمومية القادمة لنادى الاتحاد السكندرى، والتي تتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديد.

ومن المقرر إنعقاد الجمعية العمومية، يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021، وذلك بعد أن تمت الموافقة على هذا التاريخ من قبل الجهة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 31 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً و لمدة أسبوع حتى يوم السبت الموافق 6 نوفمبر  2021 .

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يذكر أن محمد مصيلحي، رئيس النادي، قد أعلن مؤخرا عن إنشاء استاد خاص بنادى الاتحاد السكندرى هو مشروع عملاق وحلم لجماهير زعيم الثغر العظيمة ، وسوف يتم أتخاذ الخطوات الأولى لتنفيذه بالتعاون المشترك بين نادى الاتحاد السكندرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع بأرض النادى بمدينة برج العرب و التي تقدر مساحتها بـ 52.4 فدان.

وأكد أنه سيضم فرع نادى الاتحاد السكندرى ببرج العرب إستاد كرة قدم وعددًا من الملحقات أبرزها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعب فرعي للتدريبات و مجمع حمامات سباحة ومركز عالمي للتأهيل الطبي والرياضي ومول تجاري وجراج للسيارات، وسوف تكون هذه الخطوة الأولى في مشروع فرع نادى الاتحاد السكندرى ببرج العرب بجانب تشييد جميع الإنشاءات الرياضية الأخرى الخاصة بالفرع كمرحلة ثانية، و قد تم الاتفاق على البدء في تنفيذ هذا المشروع مع جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ، كما أنهى الجهاز العديد من المشروعات العملاقة في زمن قياسى  .

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ومن المقرر أن يتم التنفيذ من خلال جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، كما سيتم التمويل من خلال استتثمار و شراكة مع أحد الدول العربية الشقيقة.

محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري
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بقلم السيد فؤاد

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