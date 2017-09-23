فتح باب الترشح لانتخابات رئيس ائتلاف دعم مصر

تجرى مطلع أكتوبر المقبل ياسمين فوازبدأت اليوم السبت، أعمال فتح باب الترشح على منصب رئيس ائتلاف دعم مصر،وعضوية المكتب السياسي من المستقلين والحزبيين ومنسقي المحافظات.ويستمر باب الترشح لمدة 3 أيام، علي أن تجري الانتخابات يوم ١ أكتوبر المقبل‎وزار المهندس محمد السويدي رئيس ا

تجرى مطلع أكتوبر المقبل



ياسمين فواز

بدأت اليوم السبت، أعمال فتح باب الترشح على منصب رئيس ائتلاف دعم مصر،وعضوية المكتب السياسي من المستقلين والحزبيين ومنسقي المحافظات.

ويستمر باب الترشح لمدة 3 أيام، علي أن تجري الانتخابات يوم ١ أكتوبر المقبل

‎وزار المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف الحالي، مقر الائتلاف وملء استمارة الترشح لمنصب رئيس الائتلاف لدورة أخرى.

وعلق السويدى علي انتخابات الائتلاف قائلا : “سعيد بثقة أعضاء الإئتلاف ودعمهم”.

وأكد على أن هذه الانتخابات تعد ترسيخاً لمفهوم المنافسه الحرة الشريفة والانتخابات الديمقراطية النزيهة داخل الائتلاف وإفساح المجال للجميع لكي يكونوا جزء من الحوار الحر الإيجابي الجاري داخل الائتلاف حول مختلف القضايا الوطنية.