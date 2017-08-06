فتح باب التحويل لحاجزى الإعلان الثامن بالإسكان الاجتماعى

بدور إبراهيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء فتح باب تحويل الحجز للمواطنين الحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء – الحمراء) الزائدين عن عدد الوحدات (ممن هم خارج الأولويات المقررة من خلال الوزارة) إلى الأماكن المتوافر بها وحدات، نظراً لعدم توافر أراض تكفي لبناء وحدات سكنية تستوعب أعداد الحاجزين المنطبق عليهم الشروط، وتم فتح باب التحويل من 1/8/2017 وحتى 31/8/2017.



وأكد مدبولى حرص الوزارة على تحقيق رغبات المتقدمين للحجز والمنطبق عليهم الشروط بمشروع الإسكان الاجتماعي والحصول على وحداتهم، وفى الوقت نفسه تنفيذ تكليفات الرئيس باستيعاب جميع المتقدمين المنطبق عليهم الشروط، ولكن واجهتنا عقبة توافر الأراضى المتاحة لبناء الوحدات السكنية المطلوبة لجميع الحاجزين فى بعض المناطق، وتواصلنا مع المحافظين أكثر من مرة، ولم يتم توفير الأراضى اللازمة لاستيعاب كل الحاجزين المنطبق عليهم الشروط، وبالتالى تم فتح باب التحويل لتوفير وحدات سكنية للجميع.

وأوضح الوزير أنه سبق الإعلان عن أن الحاجزين بمنطقتي حلوان، و15 مايو بمحافظة القاهرة، وأولوياتهم متأخرة يمكنهم التحويل إلى مدينة 6 أكتوبر، نظرًا لأن إجمالى عدد الوحدات المتوافرة بمدينة 15 مايو يبلغ 13 ألف وحدة، بينما من انطبقت عليهم الشروط 28 ألف حاجز، ولم تكن هناك أراض متوافرة بالمدينة للبناء لهم عليها، وفى حلوان بلغ عدد من انطبقت عليهم الشروط 9 آلاف حاجز، بينما تم وقف البناء على الأراضى التى أتاحتها محافظة القاهرة للبناء عليها، لاعتراض مرصد حلوان، نظرًا للأمراض التى يمكن أن تصيب السكان فى حالة البناء بهذه المنطقة القريبة من المرصد.

وأشار الوزير إلى أن هناك فرصة جديدة، لمن لا يرغب من حاجزى حلوان و15 مايو ممن أولوياتهم متأخرة فى التحويل لـ6 أكتوبر، ومن المقرر صدور قرار جمهورى قريبًا بضم قطعة أرض جديدة لمدينة 15 مايو، وعقب تسلمها ستبدأ الوزارة على الفور فى البناء عليها للمستحقين، أما من يريد تسلم الوحدة بسرعة فليس أمامه سوى التحويل لـ6 أكتوبر.

وبشأن تأخر تسليم الوحدات فى بعض المواقع، قال وزير الإسكان: عقب تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار مواد البناء، توقف عدد كبير من المقاولين عن تنفيذ مشروعاتهم، وبالتالى لجأت الحكومة إلى تقديم قانون تعويضات المقاولين للبرلمان، الذى قام بإصداره، كما أعطى مجلس الوزراء مهلة 9 أشهر لشركات المقاولات لاستكمال مشروعاتها، وهذا هو ما سيتسبب فى تأخر تسليم الوحدات ببعض المواقع.



وعن المناطق التى لا تتوافر بها وحدات تكفى لجميع من تنطبق عليهم الشروط، وتم فتح باب التحويل لغيرها لمن أولوياتهم متأخرة، قالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: إن الحاجزين بمنطقتي حلوان، و15 مايو بمحافظة القاهرة، يمكنهم التحويل إلى مدينة 6 أكتوبر، أو الانتظار لحين تنفيذ الوحدات على الأراضى التى سيتم ضمها لمدينة 15 مايو، والحاجزين بمنطقة مرغم قبلي بمحافظة الإسكندرية، يمكنهم التحويل إلى مدينة برج العرب الجديدة، والحاجزين بمنطقتي جلبانة، والرياح بمحافظة الإسماعيلية، يمكنهم التحويل إلى مناطق: القنطرة شرق – فايد – القصاصين – التل الكبير، والحاجزين بمنطقتي بهتيم، وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يمكنهم التحويل إلى مدينتى العبور، والخانكة، والحاجزين بمناطق: ههيا – مشتول السوق – الزقازيق – بلبيس – كفر صقر، بمحافظة الشرقية، يمكنهم التحويل إلى مناطق: مدينة العاشر من رمضان – فاقوس – القرين – أولاد صقر، والحاجزين بمناطق: المطرية – نبروه – السنبلاوين – طلخا – الكردي – الجمالية – أجا، بمحافظة الدقهلية، يمكنهم التحويل إلى مناطق: جمصة – بني عبيد – المنزلة.



وأضافت مى عبدالحميد أن الحاجزين بمنطقتي الباجور، والشهداء بمحافظة المنوفية، يمكنهم التحويل إلى مناطق: مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – مدينة السادات، والحاجزين بمناطق: شطا – عزبة البرج – الزرقا – كفر البطيخ – كفر سعد، بمحافظة دمياط، يمكنهم التحويل إلى منطقتي جمصة، والركابية، والحاجزين بمناطق: بيلا – دسوق – كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، يمكنهم التحويل إلى مناطق: بلطيم – مطوبس – الرياض – فوه – قلين – الحامول – برج البرلس، والحاجزين بمنطقتي المحلة، وقطور بمحافظة الغربية، يمكنهم التحويل إلى مناطق: طنطا – بسيون – سمنود – زفتي – كفر الزيات، والحاجزين بمناطق: أبوحمص – الدلنجات – دمنهور – ادكو – النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة، يمكنهم التحويل إلى مناطق: حوش عيسي – الرحمانية – المحمودية – مركز بدر – كفر الدوار – وادي النطرون، والحاجزين بمناطق: حي الوراق – منشية البكاري – كرداسة – الواحات البحرية –أبوالنمرس – الباويطي – مركز الصف بمحافظة الجيزة، يمكنهم التحويل إلى مدينة 6 أكتوبر، وجرزا القطوري، والحاجزين بمنطقتي يوسف الصديق، ومركز الفيوم بمحافظة الفيوم، يمكنهم التحويل إلى مناطق: طامية – هوارة – سنورس – دمشقين – شدموه – الفيوم الجديدة، والحاجزين بمناطق: ناصر – سدس – اهناسيا – الواسطي بمحافظة بني سويف، يمكنهم التحويل إلى مدينة بني سويف، والفشن، والحاجزين بمنطقة مغاغة بمحافظة المنيا، يمكنهم التحويل إلى مناطق: سمالوط – مطاي – مدينة المنيا الجديدة، والحاجزين بمنطقتي نصر النوبة، ودراو بمحافظة أسوان، يمكنهم التحويل إلى مناطق: إدفو – كوم أمبو – مدينة أسوان الجديدة، والحاجزين بمنطقة طهطا بمحافظة سوهاج، يمكنهم التحويل إلى مدينة سوهاج الجديدة، والحاجزين بمركز قنا (الصالحية – الترامسة) بمحافظة قنا، يمكنهم التحويل إلى مدينة قنا الجديدة،



وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى: من يرغب في التقدم لتعديل الرغبة عليه أن يقوم بملء إقرار مدون به المكان الذى تقدم للحجز به، والمكان الذى يرغب فى التحويل له، مرفقاً به صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من إيصال سداد مبلغ مقدم جدية الحجز وإرسالها بالبريد علي العنوان التالي لبنك التعمير والإسكان (عمارات جاردينيا – شارع الهرم – الجيزة)، وذلك خلال الفترة من 1/8/2017 حتي 31/8/2017.



وأكد أن من لهم أحقية التحويل هم فقط الحاجزون خارج الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء وفقاً للمعايير السابق نشرها في الإعلان الثامن، حيث يتم إرسال رسائل نصية للحاجزين خارج الأولوية لتحديد المدينة التي يمكن التحويل إليها كما يمكن التأكد من أسمائهم من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقارى www.mff.gov.eg لتحديد أحقيتهم في التحويل وفي حالة عدم الرغبة في التحويل يعتبر ذلك عدولاً عن الاستمرار في الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، وعليهم سحب المبالغ المُسددة لحساب الوحدة، موضحاً أنه بالنسبة للحاجزين السابق تقدمهم للحجز بكل من مدينتى السلام والقاهرة الجديدة، ولم تصبهم الأولويات، ولم يقوموا بتقديم طلبات تحويل إلى المدن السابق الإعلان عنها “الشروق وبدر و15 مايو”، فيعتبر حجزهم لاغياً وعليهم سحب مقدمات الحجز.