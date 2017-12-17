فتح باب الاكتتاب لطرح 24% من التوفيق للتأجير.. 19 ديسمبر

مصطفى طلعت أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن بدء إجراءات طرح الشركة للاكتتاب العام في البورصة، حتى 19.2 مليون سهم، بما يعادل 24% من إجمالي أسهم رأس المال. وقالت الشركة، إنه من المقرر أن يتم فتح باب الاكتتاب يوم 19 ديسمبر الجاري، بسعر 6.93 جنيه للسهم الواحد. وأضافت أنه سيتم تقسيم الطرح على ش

مصطفى طلعت

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن بدء إجراءات طرح الشركة للاكتتاب العام في البورصة، حتى 19.2 مليون سهم، بما يعادل 24% من إجمالي أسهم رأس المال.

وقالت الشركة، إنه من المقرر أن يتم فتح باب الاكتتاب يوم 19 ديسمبر الجاري، بسعر 6.93 جنيه للسهم الواحد.

وأضافت أنه سيتم تقسيم الطرح على شريحتين، الأولى: الطرح العام للجمهور لـ 4.8 مليون سهم بما يعادل 25% من الإجمالي بحد أقصى 6% من أسهم الشركة، والثانية للطرح الخاص لـ 14.4 مليون سهم بما يعادل 75% من الإجمالي بحد أقصى 18%، للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

وبحسب نشرة الطرح التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، سيكون الحد الأدنى لطلبات الشراء في الطرح العام 25 سهماً، وبحد أقصى 100 ألف سهم، وسيكون على راغبي الشراء إيداع نسبة 25% من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها، بالإضافة إلى صندوق ضمان استقرار سعر السهم، الذي سيضمن سعر السهم لمدة شهر من تاريخ التداول بالبورصة لمالكي أسهم الطرح العام.

يشار إلى أن شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب تقوم بدور مدير الطرح، وتقوم شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور سمسار البائع.

ويبلغ رأس المال المصدر للتوفيق للتأجير 200 مليون جنيه موزع على 80 مليون سهم، قيمة كل سهم 2.5 جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بواقع 89.9% لصالح شركة الملتقى العربي للاستثمارات، و10% بنك البركة، و0.0005% لشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة – البحرين.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، خلال الربع الثاني من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 57% على أساس سنوي، بقيمة 13.8 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.8 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.

وبلغت أرباح “التوفيق للتأجير” في الربع الأول 15.65 مليون جنيه، مقابل ربح قدره 18.08 مليون جنيه للربع الأول من العام الماضي.