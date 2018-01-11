فتح باب الاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراع

المال - خاص أعلنت أكاديمية البحث العلمي -اليوم الخميس- عن فتح باب التقدم للاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراعات، المقرر إقامته في الفترة من 11 إلى 15 أبريل 2018، في جنيف، وستختار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض الهام طبقًا للمعايير المحددة. وتتضمن معايير الاختيار: أن تكون الفكرة مبتكرة، وله

المال – خاص

أعلنت أكاديمية البحث العلمي -اليوم الخميس- عن فتح باب التقدم للاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراعات، المقرر إقامته في الفترة من 11 إلى 15 أبريل 2018، في جنيف، وستختار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض الهام طبقًا للمعايير المحددة.

وتتضمن معايير الاختيار: أن تكون الفكرة مبتكرة، ولها أساس علمي سليم ووجود نموذج أولى، ويكون المتقدم سجلها أو حاصل على براءة اختراع أو تم تسجيل الطلب دوليًا، ويفضل الأفكار القابلة للتطبيق والتسويق.

وأشارت الأكاديمية، في بيان لها، إلى أن مشاركة المبتكرين المصريين بمعرض جنيف كل عام، يهدف لفتح نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار، والمخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومي والمساندة، ويشاركون في رفع اسم مصر عاليًا.

ولفتت الأكاديمية إلى أن الفريق المصري حصل عام 2017 على 3 ميداليات ذهبية، 3 فضية، 7 برونزية، وفازت مصر في عام 2016 بعدد 7 جوائز ذهبية و2 فضية و2 برونزية، وعدد من الجوائز الخاصة من الدول لأفضل الاختراعات على مستوى الدول المشاركة وهى 164 دولة.



وحددت آخر موعد للتقدم للاشتراك بالمعرض يوم 24 يناير الجاري، من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.