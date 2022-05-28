فتح باب الاستثمار في الطاقة المنتجة من خلايا الطاقة الشمسية فوق مباني العاصمة الإدارية

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن فتح باب الاستثمار في شراء الطاقة المنتجة من خلايا الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني بالأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتدعو شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الشركات العالمية والمستثمرين العالميين من الفئة الأولى المختصة في تطوير مشروعات الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة لتقديم العطاءات الخاصة بالمناقصة العامة لخلايا الطاقةالشمسية فوق أسطح مباني العاصمة الإدارية الجديدة، المرحلة الأولى، بحسب بيان الشركة.

ووفقاً للبيان، أعلنت شركة العاصمة الإدارية أن تلك المناقصة ستكون بنظام الاستثمار في شراء الطاقة المنتجة.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنه يجب على جميع الشركات المتناقصة تقديم مظروفين مغلقين أحدهما فني والآخر مالي، طبقاً لما هو مذكور في كراسة الشروط.

وحددت الشركة قيمة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة والتي تقدر بقيمة 5 آلاف دولار فقط لا غير، يتم سدادها من خلال إيداع المبلغ في حساب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وهو 0853061084965601016 بالبنك الأهلي المصري فرع السبعين.

وأضافت شركة العاصمة الإدارية أن قيمة تأمين دخول العطاء تبلغ حوالي مليون دولار.

وأشارت في البيان إلى أنه يتم الحصول على كراسة لشروط من المقر الرئيسي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الحي الحكومي، وذلك ابتداءا من 30/5/20222 بموجب تفويض رسمي من الشركة المتناقصة.

وأفاد الشركة أنه للحصول على أي معلومات إضافية يتم التواصل مع ممثلي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.