فتح الملاعب للشباب بمطروح مجانًا

معتز محمودالتقى اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، برابطة شباب مطروح، برئاسة خالد أبو خرطة، لبحث آراء ومقترحاتهم فى تطوير المحافظة والمعوقات التى تواجههم فى أداء أعمالهم.وأكد المحافظ على ضرورة المشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحشد المواطنين للمشاركة لممارسة أكبر

معتز محمود

التقى اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، برابطة شباب مطروح، برئاسة خالد أبو خرطة، لبحث آراء ومقترحاتهم فى تطوير المحافظة والمعوقات التى تواجههم فى أداء أعمالهم.

وأكد المحافظ على ضرورة المشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحشد المواطنين للمشاركة لممارسة أكبر عدد من المواطنين لحقوقهم السياسية فى اختيار رئيسهم لتكون مطروح دائمًا نموذج للمشاركة السياسية.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالشباب، خاصة مع ما أكدت عليه القيادة السياسية المصرية، بالاهتمام الكبير ورعاية الشباب، مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار 2016 عام الشباب.

واستمع المحافظ لبعض مقترحات أعضاء رابطة الشباب، منها عدم وجود ملاعب مجانية منجلة لممارسة كرة القدم.

ووافق المحافظ على فتح الملاعب المنجلة بالأندية ومراكز الشباب بالمجان لمدة يومين أسبوعيًا حتى يستطيع أكبر عدد من ممارسة الرياضة وكرة القدم.

ووجه المحافظ برفع كفاءة الحدائق العامة داخل مدينة مرسى مطروح، وتجهيزها لفتح متنفس للأهالى مع تزويدها بالخدمات ووسائل الترفيه اللازمة.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم دراسة وتفعيل أحد المقترحات من أعضاء الرابطة بإقامة مقرات للأحياء وتوفير الكوادر اللازمة، نظرًا للتوسعات المستقبلية والتنمية الاستثمارية التى تشهدها المحافظة، وتحتاج لتوسعات فى الهيكل التنفيذى.