فتح المظاريف المالية لمحطة كهرباء فحم الحمراوين قبل نهاية الأسبوع

عمر سالم:كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، انه من المقرر ان يتم فتح المظاريف المالية الجديدة لمناقصة محطة كهرباء الحمراوين قبل نهاية الاسبوع الجاري.وكان 3 تحالفات عالمية تضم جنرال اليكتريك الامريكية ، وتحالف هيتاشى – ميتسوبيشى اليابانيتين مع أوراسكوم والسويدى إليكتريك ، واخير

عمر سالم:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، انه من المقرر ان يتم فتح المظاريف المالية الجديدة لمناقصة محطة كهرباء الحمراوين قبل نهاية الاسبوع الجاري.





وكان 3 تحالفات عالمية تضم جنرال اليكتريك الامريكية ، وتحالف هيتاشى – ميتسوبيشى اليابانيتين مع أوراسكوم والسويدى إليكتريك ، واخيرا تحالف شركات شنغهاى إليكتريك ودونج فانج الصينيتين مع مجموعة حسن علام القابضة تقدموا بعروضهم المالية مارس الماضي للمنافسه على محطة الحمراوين التى تصل قدرتها لنحو 6000 ميجاوات.

وطلبت وزارة الكهرباء منذ ايام من الشركات اعادة تقديم عروض مالية جديدة بأسعار اقل تكلفة لانشاء المشروع لاسيما وان الاستثمارات مرتفعة للغاية مما تكبد الوزارة اعباء مالية جديدة ، كما ان بعض الشركات عرضها مغالى فيه بشده مثل العرض الياباني والامريكي.

وأضاف المصدر للمال أن التحالفات قدمت عروضها منذ ١٠ ايام وسيتم فتح المظاريف الجديدة على ان يتم تحليلها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع شركة تراكتبيل البلجيكية.

ويعد مشروع «فحم الحمراوين»، الأول من نوعه، ويقع على ساحل البحر الاحمر ، وينفذ بنظام «EPC+finance»، الذى يعتمد على تدبير المنفِذ للتمويل، وتسليم المشروعللشركة القابضة، على أن تسدد الأخيرة بعد التنفيذ الذى من المتوقع أن يستغرق نحو 7 سنوات.