فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانًا فى ذكرى أكتوبر

اقتصاد وأسواق فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانًا فى ذكرى أكتوبربدور إبراهيمتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية للجمهور بالمجان غدا الجمعة، وذلك احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة. 5 أكتوبر، 2017 5 أكتوبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر بدور إبراهيمتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية للجمهور بالمجان غدا الجمعة، وذلك احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر