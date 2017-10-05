اقتصاد وأسواق

فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانًا فى ذكرى أكتوبر

بدور إبراهيمتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية للجمهور بالمجان غدا الجمعة، وذلك احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.
5 أكتوبر، 2017 5 أكتوبر، 2017

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بدور إبراهيم

تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية للجمهور بالمجان غدا الجمعة، وذلك احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

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