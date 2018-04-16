فتح الله يخوض انتخابات المقاصة عن الشروق

شريف عمريعتزم محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة «بلوم» لتداول الأوراق المالية، تقديم أوراق ترشحه فى انتخابات شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، باعتباره ممثلاً لشركة «الشروق» لتداول الأوراق المالية، بدلاً من «بلوم» التى يديرها حاليا.وكانت «المال&r

شريف عمر

يعتزم محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة «بلوم» لتداول الأوراق المالية، تقديم أوراق ترشحه فى انتخابات شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، باعتباره ممثلاً لشركة «الشروق» لتداول الأوراق المالية، بدلاً من «بلوم» التى يديرها حاليا.

وكانت «المال» قد انفردت فى السابق، بالكشف عن خروج «فتح الله» من عضوية المقاصة بعد انتقاله من شركة «التوفيق» للسمسرة إلى «بلوم» لتداول الأوراق المالية، بما يعنى مخالفة الشروط التى ترشح بها فى السابق، فيما تلى ذلك خروج أنباء عن صعوبة ترشحه مرة أخرى فى ظل عمله بشركة “بلوم” والتى واجهت قرارا بالوقف من جانب هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضى.

وقال «فتح الله» – فى تصريح خاص لـ«المال»- إن القوانين والشروط المنظمة للانتخابات لا تمنع على الإطلاق من إعادة ترشحى، حسب أحد البنود، والتى تقصر الترشح على رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية، وهو ما استند عليه من خلال الحصول على تفويض من شركة «الشروق» التى عمل بها فى الفترة من 1997 إلى 2004.

ومن المقرر إجراء انتخابات المقاصة يوم 2 يوليو المقبل، فى مقر الشركة بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت «المالس قد نشرت فى السابق بوادر منافسة قوية بانتخابات مصر المقاصة، لاقتناص مقاعد ممثلى شركات السمسرة فى عضوية، مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث المقبلة.

وعملت «المالس أن عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة وديان لتداول الأوراق المالية، يعتزم المنافسة من جديد على أحد مقاعد السمسرة، و ينوى محمد ماهر، العضو الحالى بالمجلس لخوض المنافسة مرة أخرى، وسيترشح ياسر راشد، رئيس شركة «كابيتال» لتداول الأوراق المالية، والعضو الحالى بمجلس المقاصة أيضا، على أحد مقاعد السمسرة.

وأكد محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة «جلوبال إنفيست» لتداول الأوراق المالية، اعتزامه التقدم بملف الترشح للمنافسة على أحد مقاعد السمسرة بعضوية المقاصة، ويعتزم طارق أباظه، العضو المنتدب لشركة “نعيم” لتداول الأوراق المالية الترشح، فيما لايزال مصطفى فوزى، رئيس “بايونيرز” للوساطة، يدرس الترشح للانتخابات، كما تدرس شركة “فاروس” المالية القابضة ترشيح أحد كوادرها للمنافسة على أحد مقاعد السمسرة.

أما عن مقاعد أمناء الحفظ وعددها (3 ) فقد علمت «المال» أن ياسر زعزع، وعمرو الجناينى، سيخوضان الانتخابات، بينما لايزال نضال القاسم عصر، يدرس موقفه من الترشح.

فيما قالت مصادر مقربة من الملف الانتخابى، إن محمد عبدالسلام، الرئيس الحالى لمصر المقاصة، قرر الترشح من جديد لقيادة الشركة فى السنوات الثلاث المقبلة، وهو الأمر نفسه المتوقع لطارق عبدالبارى، العضو المنتدب الحالى، و تدور التوقعات بأنه لن يتقدم أى من العاملين بسوق المال لمنافسة الثنائى على مقعديهما.

ويتكون مجلس إدارة المقاصة حاليا من محمد عبدالسلام، رئيسا، وطارق عبدالبارى، عضوا منتدبا، بجانب كل من نضال القاسم، وياسر زعزع، وعمرو الجناينى، كممثلين عن أمناء الحفظ، وخالد سرى صيام، وعمرو بهاء، من ذوى الخبرة، ومحمد فريد، ممثلا عن البورصة، محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد، والذى انضم بديلا لمحمد فتح الله، كممثلين عن شركات السمسرة.

وتنتهى مدة المجلس الحالى يوم 18 يوليو المقبل، على أن يتولى فى اليوم نفسه المجلس الجديد المنتظر انتخابه، لإدارة الشركة خلال السنوات الثلاث التالية.

وكانت «المقاصة» قد فتحت المجال أمام المرشحين لتقديم ملفات المشاركة فى الانتخابات بداية من الثلاثاء الماضى، ولم يتقدم أحد للمنافسة، مع العلم أن تلقى الطلبات ينتهى 26 أبريل الحالى.

وحققت «مصر المقاصة» أكبر صافى ربح فى تاريخها خلال 2017، مسجلة 284 مليون جنيه، بنسبة نمو %63 مقارنة مع 194 مليون جنيه فى 2016، يتوزع هيكل ملكيتها بين البنوك وشركات أمناء الحفظ، بنحو %50 والبورصة المصرية %5 وشركات السمسرة بنسبة %45.