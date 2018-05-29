«فتح الله والعزب» يتظلمان ضد استبعادهما من انتخابات المقاصة

شريف عمريعتزم محمد فتح الله، العضوالمنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، وسامح العزب، العضوالمنتدب لشركة أكيومن لإدارة المحافظ، التقدم بتظلم ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، من قرار استبعادهما من انتخابات عضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى.وكانت «الهيئة» قد قررت

شريف عمر

يعتزم محمد فتح الله، العضوالمنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، وسامح العزب، العضوالمنتدب لشركة أكيومن لإدارة المحافظ، التقدم بتظلم ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، من قرار استبعادهما من انتخابات عضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى.

وكانت «الهيئة» قد قررت فى بيان صحفى أمس الموافقة على مستندات المرشحين لعضوية المقاصة، باستثناء فتح الله والعزب، دون الإفصاح عن الأسباب.

وقال سامح العزب، المرشح لاقتناص أحد مقعدى ذوى الخبرة، فى تصريحات لـ «المال»، إنه لم يُخطر بأسباب استبعاده رسمياً، مؤكداً سعيه التظلم من القرار، وثقته فى قوة موقفه القانونى، وعدم وجود موانع تعوق ترشحه.

وقال محمد فتح الله، إنه سيتقدم خلال الساعات القليلة المقبلة، بتظلم من القرار، خاصة مع عدم وجود سبب قانونى واضح يمنعه من المشاركة بالانتخابات.

وقال شريف حشمت، الرئيس التنفيذى لشركة أرقام مصر، أنه أخطر «المقاصة» بانسحابه من الانتخابات وبناء عليه أخطرت الشركة الرقابة المالية بشأن استبعاده من الانتخابات.

يشار إلى أن فتح الله تقدم للانتخابات الحالية للمنافسة على أحد مقاعد السمسرة، باعتباره ممثلاً عن شركة الشروق للوساطة، ويتولى حالياً منصب العضوالمنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية.

وتشهد انتخابات المقاصة منافسة شرسة بين المرشحين المتقدمين لاقتناص المقاعد الثلاثة المخصصة لشركات السمسرة، ومثلها لأمناء الحفظ، و2 ذوى خبرة، ويتنافس على مقاعد السمسرة، محمد ماهر، ممثلاً لبرايم القابضة، وعونى عبدالعزيز، عن وديان للسمسرة، وياسر راشد، عن كابيتال للسمسرة، ومصطفى فوزى، عن بايونيرز، وهانى حمدى، عن أكيومن، وطارق أباظة، عن النعيم، محمد فاروق مسعود، عن جلوبال إنفيست، ورفيق مطر، عن الفرعونية، وأحمد أبوحسين، عن كايروكابيتال، فيما يترشح على مقاعد أمناء الحفظ شريف حشمت، ممثلا عن حلوان، رغم توليه الإدارة التنفيذية لشركة أرقام المالية، ووائل وجيه، عن إتش سى، وأيمن صبرى، عن أصول، وياسر زعزع، عن بنك قطر الوطنى، وعمروالجناينى، عن البنك التجارى الدولى، ونضال عصر، عن المصرى الخليجى.

ويتنافس على مقعد الرئيس، اللواء محمد عبدالسلام، الرئيس الحالى، وأشرف الضبع، فيما فاز طارق عبدالبارى، بمقعد العضوالمنتدب، بعد تقدمه منفرداً للانتخابات، وعلى مقعدى ذوى الخبرة، ترشح أحمد سعد، الرئيس السابق لهيئة سوق المال، والخبيرة المصرفية، لميس نجم، وعمرو بهاء، ومحمد كفافى، العضوالمنتدب لشركة آى سكور.

وألزم مجلس الرقابة المالية، فى البيان الصادر أمس، كلا من شركة HC القابضة، وشركة أصول القابضة، بالتعهد بعدم الجمع بين التمثيل فى عضوية البورصة، وشركة الإيداع والقيد المركزى، وهو ما انفردت «المال» بنشره فى عددها الصادر أمس، ويشغل إيهاب السعيد، منصب عضو مجلس إدارة البورصة، باعتباره ممثلا لشركة أصول المالية، فى حين يترشح أيمن صبرى، ممثلاً لنفس الشركة بغرض اقتناص مقعد أمناء الحفظ بمجلس المقاصة، كما يشغل شوكت المراغى، عضوية البورصة، ممثلاً لشركة إتش سى، وهى نفس الشركة التى يترشح عنها وائل وجيه، لمقعد أمناء الحفظ.

ونشرت «المال» أمس، أن «مصر المقاصة« قد تتجه لتأجيل إجراء انتخابات عضوية مجلس إدارتها الجديد، لنحو10 أيام، لتقام خلال الأسبوع الثانى من يوليو المقبل، وكانت تسعى لإجرائها يوم 2 يوليو، ليقود المجلس الجديد الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وحققت «مصر للمقاصة« أكبر صافى ربح فى تاريخها خلال 2017، مسجلة 284 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت %63، مقارنة مع 194 مليون جنيه فى 2016، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %50 بين البنوك وشركات أمناء الحفظ، و%5 للبورصة المصرية، وتمتلك شركات السمسرة %45، وفتحت الشركة مجال التقدم للانتخابات فى الفترة من 10 إلى 26 أبريل الماضى.