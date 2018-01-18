فتح الله فوزي: يجب وضع خطة استثمارية واضحة لمناطق الصعيد

محمود زكيقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجموعة مينا للاستثمار العقاري، إنه يجب على الدولة وضع خطة تنمية واضحة لمناطق الصعيد، وذلك لمساعدة رؤوس الأموال على وضع دراسات سوقية متنوعة.وأضاف خلال كلمته في إفطار عمل سيتي سكيب، أن الدولة تخطط لزيادة الرقعة العمرانية من ٧٪ إلى ١٢٪ خلال العشر سنوات المقب



محمود زكي

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجموعة مينا للاستثمار العقاري، إنه يجب على الدولة وضع خطة تنمية واضحة لمناطق الصعيد، وذلك لمساعدة رؤوس الأموال على وضع دراسات سوقية متنوعة.

وأضاف خلال كلمته في إفطار عمل سيتي سكيب، أن الدولة تخطط لزيادة الرقعة العمرانية من ٧٪ إلى ١٢٪ خلال العشر سنوات المقبلة، وهو ما يتيح فرصة للمطورين للدخول كشريك فى عميلة التنمية.

وأشار إلى أن هناك زيادة سكنية سنوية تقدر بحوالي ٢.٥ مليون نسمة، ويجب خلق فرص عمل ومسكن ملائم لتلك الزيادة السكنية.

وأكد أن القطاع الخاص شريك حقيقي في التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.