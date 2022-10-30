فتح الله فوزي: توقعات السوق ونسب التضخم عاملان رئيسيان في تسعير بيع الوحدات السكنية

قال فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة ومدير شركة مينا للاستشارات التطوير العقاري، إن نحاج المطور العقاري في استكمال مشروعاته، وتحقيق المستهدف من الأرباح مرتبط أساسًا بعدده عوامل، منها: قراءة توقعات السوق، ومراعاة نسب التضخم، مرورًا بالأخذ في الاعتبار تكلفة المشروع عند نهايته، وحساب المشروعات، منها بناءً على تلك التكاليف.

وأضح فتح الله، خلال مؤتمر التطوير العقاري الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، اليوم الأحد، أن تلاحظ في الفترة الأخيرة بيع عدد كبير من المطورين من الوحدات السكنية بأسعار أقل من التكاليف، وذلك لأنه اعتمد ذاتيًا على تنفيذ الأعمال الانشائية، وهذا الامر لا يمكن أن يطبق في المشروعات الكبيرة.

وأضاف أن هناك بعض الوحدات بيعت بأسعار تتراوح بين 8 إلى 9 آلاف جنيه للمتر، وهذا التسعير خاطئ وهو نتيجة لدراسات جدوي ليست دقيقة.