فتح الله فوزي: تسعير أراض جديدة بالعاصمة استرشادا بالطرح الأخير

المال ـ خاص:

أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مكتب فتح الله فوزى لاستشارات التطوير العقارى, على نجاح مسئولى شركة العاصمة فى إدارة الطرح الأول للأراضى بها وتحقيق عوائد بيعية كبرى تصل إلى 10 مليارات جنيه، إضافة إلى جذب شركات كبرى ذات تاريخ وسابقة أعمال قوية للعمل فى المشروع مما يسهم فى سرعة التنمية ورفع القيمة المضافة سريعا.



واقترح فوزى بأن يتم تسعير منطقة أخري استرشادا بالأسعار التي تم بها التعاملات ويتم عرضها خلال الـ ٦ شهور القادمة، ليتم تسويقها بالبيع المباشر للمستثمرين من خارج وداخل مصر بما يحقق سرعة التنمية.

واشار إلى أن أسعار الأراضى التى تم التخصيص بها للشركات واقعية ومقبولة ستحقق المكاسب المستهدفة للمطورين دون الإضرار بالربحية وحقوق الدولة، كما أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات كبرى وملحوظة بأسعار الأراضى بتلك المنطقة نتيجة مستقبلها الواعد مع الانتهاء من العديد من المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الدولة بالعاصمة من الطرق والخدمات.

وأضاف أن موافقة الشركات العقارية التى خصص الأراضى لها مؤخرا على رفع العروض ودفع مبالغ مالية أكبر يدل على ثقة الشركات بمستقبل المشروع والقدرة على تحقيق عوائد مالية مرتفعة من بيع الوحدات، مشيرا إلى أن الشركات ستسغرق مالايقل عن عام قبل تسويق المشروعات المنفذة وبيعها للعملاء فى أعمال إنهاء الإجراءات والتصميمات والحصول على القرار الوزاري والتراخيص وبدء الأعمال الإنشائية، ومن ثم فإن قبولهم برفع الأسعار فى ظل التحديات الحالية يعكس ثقتهم الكاملة فى مشروع العاصمة.



ولفت إلى تحديد أسعار الوحدات العقارية التى ستنفذها الشركات التى حصلت مؤخرا على أراضى بالطرح الأول للعاصمة الإدارية الجديدة يتوقف على أسعار الوحدات التى ستقوم الدولة بطرحها قريبا بالمشروع والتى تتيح بها عدة مزايا منها التسليم الفورى، ومن المتوقع إتاحة نظم تقسيط من خلال تمويل بنكى لمدة من 10 إلى 15 سنة، ومن ثم فإن أسعار البيع للشركات التي سوف تقوم بتسويق مشروعاتها بالعاصمة الجديدة، ستتأثر بتلك العومل لضمان جذب العملاء وتحقيق العوائد المستهدفة.



وأشار إلى تخوف الشركات من إمكانية وضع أسعار من قبل الدولة تنافسية تقلل من العوائد المستهدفة لها فى ظل تحمل الشركات أسعار أراضى وتكاليف إنشاء ودعاية وتسويق وغيرها من الأعباء المالية التى تزيد من تكلفة الوحدة،

وشدد على حركة التنمية والتطوير والمشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تزيد من الفرص الاستثمارية وسرعة تحقيق العوائد المتوقعة من تنفيذ مشروعات للقطاع الخاص بالمنطقة، حيث إن الدولة أنهت تنفيذ 70 كم من الطرق فى وقت زمنى قصير للغاية كما سيتم إنهاء عدة خدمات قريبا منها فندق الماسة.