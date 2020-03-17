فتح الله فوزي : تأجيل الضريبة العقارية جيد ويتبقي حل أزمة التسجيل بالشهر العقاري

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري ورئيس جمعية رجال الأعمال، إن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر ومن قبلها قرار «المركزي» بخفض سعر الفائدة بنسبة 3% هي قرارات هامة وفي توقيت مناسب للغاية.

قرارات الحكومة بشأن تأجيل الضريبة العقارية تخفف من الأثار السلبية لتفشي كورونا

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ “المال”، أن هذه القرارات تعمل على تخفيف الأثار السلبية لتفشي فيروس كورونا، لافتا أن هذه القرارات كانت مطلوبة في ذلك التوقيت تحديدا.

قرارات الحكومة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا ” المستجد منها تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

كما أعلنت كذلك عن خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتضمنت خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتضمنت أيضًا الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، إضافة إلى قرارات تحفيزية أخرى لدعم المصدرين ورفع الحجوزات الإدارية عن كل الممولين مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم.

القرارات ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري

وأشار فتح الله فوزي، أنه مع بداية حدوث الأزمة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد منها، كان لابد وأن تتجه الحكومة إلى صدور مثل تلك القرارات التي تساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.

الأولوية حاليا هي الحفاظ على سلامة المواطنين

وأفاد، أنه على الرغم من الأمال والتفاؤل بتنشيط السوق العقاري خلال 2020، إلا أن تلك الظروف الراهنة ستؤثر نسبيا على القطاع لحين الانتهاء من الأزمة، لافتا أن الأولوية الأن هي المحافظة على سلامة المواطنين.

عودة المصريين بالخارج مع قدوم الصيف ستنعش القطاع

وتوقع فوزي، أن مع انتهاء الأزمة الراهنة سيعاود القطاع العقاري نشاطه المأمول وخاصة من بعد انتهاء شهر رمضان ودخول فصل الصيف مع بداية عودة المصريين بالخارج والذي سيعمل على تنشيط السوق مرة أخرى.

إعادة النظر في تفعيل مبادرة البنك المركزي

وشدد فتح الله فوزي، على ضرورة أن يعاد النظر في تفعيل مبادرة البنك المركزي وخاصة فيما يخص مسألة تسجيل الوحدة بالشهر العقاري، لافتا أنه قلما يوجد في مصر وحدات مسجلة.

تفاصيل مبادرة البنك المركزي

وكانت الحكومة والبنك المركزى قد أعلنوا عن إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشترى الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بفائدة %10 بأقساط تصل إلى 20 عامًا حد أقصى، وألا تتجاوز مساحة الوحدة 150 مترًا كاملة التشطيب.

البنك اشترط أن تكون الوحدة الممولة مشطبة الكامل ومسجلة بالشهر العقاري

ونوه فتح الله فوزي في تصريحات سابقة لـ “المال”، أن البنك المركزى اشترط أن تكون الوحدة الممولة ضمن المبادرة مشطبة بالكامل ومسجلة بالشهر العقاري، موضحا أنه لا يوجد منتج عقارى بالقطاع الخاص بهذه المواصفات إلا نادرًا وبأعداد ضئيلة جدا.