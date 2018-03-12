فتح الله فوزي: المرحلة الحالية تتطلب إحياء تجربة المطور العقاري العام

رضوى عبد الرازق:قال المهندس فتح الله فوزى، المؤسس والمشارك لمجموعة مينا ورئيس مؤتمر سيتى سكيب مصر، إن الفترة الحالية تتطلب النظر نحو إحياء تجربة المطور العام للمشاركة فى توفير مساحة شاسعة من الأراضى الجاهزة والمرفقة ومساعدة الدولة نحو تحقيق هدفها فى مخطط التنمية العمرانية وزيادة مساحة الرقعة المعم

رضوى عبد الرازق:

قال المهندس فتح الله فوزى، المؤسس والمشارك لمجموعة مينا ورئيس مؤتمر سيتى سكيب مصر، إن الفترة الحالية تتطلب النظر نحو إحياء تجربة المطور العام للمشاركة فى توفير مساحة شاسعة من الأراضى الجاهزة والمرفقة ومساعدة الدولة نحو تحقيق هدفها فى مخطط التنمية العمرانية وزيادة مساحة الرقعة المعمورة إلى 12%.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر سيتى سكيب مصر، أن الدولة تسير بنجاح نحو تحقيق تلك الخطة من خلال إنشاء العديد من مدن المجتمعات العمرانية والمشروعات الكبرى كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها، مشيرا إلى أن تجربة المطور العام استطاعت تحقيق نجاحات وخلق مدن متكاملة فى السنوات الماضية.

ولفت إلى امتلاك السوق المصرية قاعدة من كبار المطورين القادرين على القيام بتلك المهمة، وقد استطاعت شركة المستقبل للتنمية العمرانية القيام بذلك الدور مؤخرا من خلال تنمية وتطوير مساحة تصل إلى 11 ألف فدان.