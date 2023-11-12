فتح الله فوزي: القطاع العقاري من أكثر القطاعات قدرة على جذب الاستثمارات

قال فتح الله فوزي، أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، إن صناعة التطوير العقاري واحدة من أهم الصناعات في مصر، كما أنها قادرة على جذب استثمارات جديدة.

وأضاف فوزي، خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية من مؤتمر التطوير العقاري السابع، الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، شقيق جريدة المال، والذي جاء تحت عنوان: «توسع الشراكات خارجيًا.. تكامل أم تنافس»، أن هذا النشاط لديه الكثير من الفرص لجذب استثمارات محلية وأجنبية، مؤكدًا أن الدولة بذلت الكثير من الوقت والجهد لتوفير الوحدات السكنية.

وأشار «فوزي»، إلى أن الدولة تعمل كذلك على جذب الاستثمارات عبر هذا القطاع، مشددًا على أن القطاع من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأكد أن شكل وهيكل العمران في مصر متفوق على غيره في الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية تواجه ذات المشكلة التي تعاني منها مصر في منح الأراضي، ولكنها تستفيد من التجربة المصرية في هذا الصدد.

وذكر أن الحكومة المصرية قدمت العديد من المبادرات لتسهيل تملك العقارات، أبرزها تخفيض سعر الفائدة، وزيادة مدن التنفيذ.

يذكر أن المؤتمر الحالي يأتي في الوقت الذي يظل فيه قطاع العقارات في السوق المصرية الأكثر ديناميكية واستحواذًا على الاستثمارات، نظرًا لارتباطه بالمواطنين بشكل كبير، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي بتنشيط هذا القطاع باعتباره المحرك الأهم للتنمية الاقتصادية المرجوة، علاوة على تشغيله لعدة صناعات أخرى، ولكن في الفترة الأخيرة ظهرت خطوات فعلية من المطورين وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية أيضًا، للبحث عن فرص في أسواق خارجية ومجاورة لتكرار التجربة المصرية الناجحة.

وارتفعت استثمارات وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشكل ضخم ومرعب بشكل سنوي بهدف تنفيذ البنية التحتية اللازمة التنمية المدن الجديدة التي باتت تنتشر فى أغلب المحافظات، كما ظهرت أجيال جديدة من المطورين في شرق وغرب القاهرة وغيرها من الأماكن الحيوية، بل تزايد الأمر لنصل إلى مطورين محليين يؤسسون أذرعا تابعة للعمل في أسواق خارجية ومحاورة.

وأشارت تقارير أجنبية إلى أن مصر سوق واعدة للاستثمار، وتعتبر العقارات أحد القطاعات الحيوية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية نموًا كبيرًا مستقبلاً مما يفتح الفرصة للمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، كما يعزز من فرص نجاح التجارب المصرية في أسواق محاورة على غرار السعودية والإمارات والعراق وبعض البلدان الأفريقية الأخرى، ما ظهر للجميع خلال معرض سيتي سكيب جنوبال» والذي انعقد منذ أكثر من شهر فى العاصمة السعودية الرياض.