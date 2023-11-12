فتح الله فوزي: إنشاء هيئات معنية للقطاع يعد من أهم توصيات مؤتمر التطوير العقاري السابع

قال المهندس فتح الله فوزي أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، إن إنشاء هيئات معنية للقطاع العقاري تعتبر من أهم توصيات المؤتمر.

وتابع أن الاستدامة صعبة في المشاريع النصف تشطيب ، موضحًا أنه يجب تغيير وتطوير كود العزل لكل المباني كحل أمثل.

و أشار إلى أن عدد الوحدات الفارغة والتي تبلغ حوالي 13 مليون وحدة ، يجب استثمارها بشكل أفضل.

وأوصى بأهمية وضع قانون لإدارة معوقات تلك الوحدات الفارغة، حتى يكون هناك استثمار واستفادة من الرسوم التي يمكن تحصيلها.

و أكد أنه من المطلوب وجود حوافز أكبر من أجل التدفقات النقدية وتوفية الالتزامات، كما أشار إلى أهمية هيكلة تنظيم المنظومة بأكملها، والبيع للمصريين بالدولار.

جاء ذلك خلال الجلسة الاولى من مؤتمر التطوير العقاري في نسخته السابعة، تحت عنوان “الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للمطورين”.