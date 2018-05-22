فتح الله فوزى: ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى ببيروت.. سبتمبر المقبل

محمد ريحانأعلن المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن انعقاد الملتقى المصرى اللبنانى الرابع بالعاصمة بيروت خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون بين الجمعية ومجلس الأعمال المشترك وسفارتى مصر ولبنان.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للجمعية المصرية ال

محمد ريحان

أعلن المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن انعقاد الملتقى المصرى اللبنانى الرابع بالعاصمة بيروت خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون بين الجمعية ومجلس الأعمال المشترك وسفارتى مصر ولبنان.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للجمعية المصرية اللبنانية بحضور المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الادارة وفؤاد حدرج نائب الرئيس وعلاء الزهيرى، الدكتور نجاد شعراوى، محمد المصرى، عمر بلبع، الدكتورة زينب الغزالى، عدنان شاتيلا، احمد طيبة، الدكتور جمال الليثى، هانى عاشور، محمد الحوت، الدكتور احمد السكرى، وائل سمير، عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية ولفيف من أعضاء الجمعية العمومية.

واضاف فوزى، أن توقيت الملتقى يكسبه أهمية خاصة من ناحية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان نظراً لتطور مؤشرات الآداء الاقتصادى وتحسن مناخ الأعمال فى البلدين نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومات وعلى رأسها تهيئة مناخ الاستثمار ومنح حوافز جديدة وضبط سوق الصرف.

وقال إن الملتقى سيركز على بحث آليات وبرامج جديدة من شأنها العمل على نمو الاستثمارات المشتركة وتعزيز التجارة البينية وتطور العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة وعلى كافة المستويات.

واضاف: كما سيركز الملتقى على تمويل التجارة وبرامج ضمان الصادرات بين البلدين والاجراءات المطلوبة من قبل الحكومتين المصرية واللبنانية من اجل تعزيز التعاون الثنائى فى الاسواق الافريقية وافاق التعاون فى قطاعات العقارات والانشاءات ومواد البناء والسياحة والصناعة والزراعة وتصنيع الدواء.

وفى سياق متصل أعتمدت الجمعية العمومية للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الإدارة نتائج أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى خطة عمل المجلس واللجان المتخصصة فى المرحلة المقبلة، مشيدة بأداء ودور المجلس الحالى على مستوى تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال والحكومة فى مصر ولبنان.