فتح الله فوزى: لا يوجد مطور عقارى يبنى وحدات قبل التعاقد عليها

قال فتح الله فوزى أحد كبار المستثمرين العقاريين إنه لا يوجد مطور واحد يقوم ببناء وحدات سكنية قبل التعاقد عليها.

وأضاف خلال مؤتمر التسويق العقارى الذى تقيمه شركة إثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة أن المطور لا يبدأ عمليات البناء إلا بعد بيع الوحدات.

وأشار إلى أن المطور يقوم ببيع وحداته ، ثم يبدأ بعدها عمليات البناء ، لكن لا يحدث العكس ، بأن يقوم ببناء الوحدات أولا ثم يبيعها ، مؤكدا أن هذا لا يحدث .

ولفت إلى أنه لا توجد زيادة معروض، هذا على الورق فقط، لكن السوق يحتاج العديد من الوحدات السكنية وغيرها.

وافتتح صباح اليوم مؤتمر التسويق العقارى ، بفتدق الماسة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وقال محسن عادل إن المؤتمر الذى تم عقده صباح اليوم من المنتظر أن يتم عقده خارج مصر فى العديد من الدول العربية والأجنبية ، لنقل العقار المصرى الى الأسواق المجاورة.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد بداية مبشرة لتسويق العقار المصرى ليس محليا فقط ، بل عالميا أيضا.

كتب: المرسى عزت وسحر نصر