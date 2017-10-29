فتح الله فوزى: عدم تسجيل العقارات يعوق استثمارات العرب والأجانب

رضوى عبد الرازق: أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية، صعوبة توجه العملاء العرب والأجانب إلى شراء وحدات سكنية فى مصر، دون حل لمشكلة التسجيل والملكيات للوحدات، مشيراً إلى أن صعوبة الإجراءات الاشتراطات هى أهم التحديات التى تواجه تسجيل العقارات، وليس الرسوم.



رضوى عبد الرازق:



أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية، صعوبة توجه العملاء العرب والأجانب إلى شراء وحدات سكنية فى مصر، دون حل لمشكلة التسجيل والملكيات للوحدات، مشيراً إلى أن صعوبة الإجراءات الاشتراطات هى أهم التحديات التى تواجه تسجيل العقارات، وليس الرسوم.

وأشار خلال كلمته بالجلسة الرابعة لمؤتمر التطوير العقارى، الذى تنظمه “المال جى تى إم” إلى أن تطبيق السجل العينى أحد الآليات التى ستسهم فى حل تلك الأزمة، ومن ثم لابد من تطبيقها فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة والتى يقع بها أغلب المشروعات العقارية.

ولفت إلى سهولة تطبيق آلية السجل العينى فى مدن المجتمعات الجديدة، مقارنة بالمدن والأحياء القديمة، والتي تتمتع كل قطعة فيها برقم ملكية.

وأكد أن تسجيل العقارات سيسهم فى حل مشكلات أخرى، بالإضافة إلى تنشيط تصدير العقارات، منها إدخال موارد ضخمة للدولة تصل إلى 30 – 40 مليون جنيه، من خلال تطبيق الضريبة العقارية.