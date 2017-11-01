فتح الله فوزى: السجل العينى يدعم تصدير العقار ويحفظ حق الدولة

المال - خاصأكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس مجلس ادارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى , ان تطبيق منظومة السجل العينى الحل الامثل للحفاظ على الثروة العقارية والتوجه نحو دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع من خلال انجاح عدد من الاليات واهمها تصدير العقارات وجذب



المال – خاص

أكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس مجلس ادارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى , ان تطبيق منظومة السجل العينى الحل الامثل للحفاظ على الثروة العقارية والتوجه نحو دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع من خلال انجاح عدد من الاليات واهمها تصدير العقارات وجذب رؤوس الاموال الاجنبية الى السوق المصرى.

واشار فوزى الى صعوبة اتمام الصفقات العقارية من قبل العملاء العرب والاجانب فى ظل عدم تسجيل العقارات لصعوبة الاجراءات المتبعة حيث يصطدم العميل عند التسجيل بالعديد من القيود وتضارب الاختصاصات الجهات المختلفة.

ولفت الى اجراء تجربة فى وقت سابق لتطبيق منظومة السجل العينى فى حى الدقى كنموذج لافتا الى ان تطبيق ذلك فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تقع بها اغلب الوحدات والمشروعات السكنية اسهل من تطبيقها بالاحياء.

واوضح ان تطبيق السجل العينى وحصر الثروات العقارية سيسهم ايضا فى الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل ضرائب عقارية تصل الى 30 و40 مليار جنيه مشيرا بضرورة اهتمام جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها بحل تلك الازمة وتطبيق منظومة متكاملة للحفاظ على الثروة العقارية من خلال التسجيل

ولفت الى اهمية قيام هيئة المجتمعات الجديدةبالموافق​ة علي نقل ملكية الارض للمشروعات التى تم انجاز 85 الى 90 % لامكانية تسجيلها وبالتالي يمكن للعملاء والمشترين تسجيل وحداتهم مما يمكن الدولة من تحصيل رسوم التعامل عليها عند اعادة بيعها وتحصيل الضرائب العقارية المستحقة.

واشار الى امكانية الاستعانة بتجارب العديد من الدول التى تتسم بسرعة اجراءات تسجيل الملكيات للاراضى والوحدات العقارية ومنها لبنان التى يستطيع العميل توكيل محامى للتقدم بطلبات التسجيل وانهاء اجراءاتها خلال 48 ساعة.