فتح السوق الإسترالي أمام صادرات مصر من الموالح

الصاوي أحمدأعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء موافقة الجانب الأسترالي على فتح أسواقها أمام صادرات مصر من الموالح، وإلغاء الحظر المفروض عليها، وفق بيانوأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والحجر الزراعي المصر

الصاوي أحمد

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء موافقة الجانب الأسترالي على فتح أسواقها أمام صادرات مصر من الموالح، وإلغاء الحظر المفروض عليها، وفق بيان

وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والحجر الزراعي المصري، للحفاظ على سمعة مصر التصديرية وفتح أسواق جديدة لها في الخارج.

وأوضح البنا أن الحجر الزراعي المصري، تواصل مع نظيره في دولة إستراليا، لتوضيح الإجراءات والخطوات التي أتخذها مصر مؤخراً للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية وخاصة الموالح ورفع قابليتها للتصدير الى الخارج، وهو ما تفهمه الجانب الاسترالي وأصدر قراراً برفع الحظر المفروض على الموالح المصرية.

وقال البنا إن صادرات مصر من الموالح هذا الموسم شهدت طفرة كبيرة حيث بلغ اجمالي ما تم تصديره الى الخارج هذا الموسم حوالي 1.5 مليون طن، كذلك شهدت صادرات البطاطس طفرة كبيرة حيث تم تصدير حوالي 810 ألف طن الى الخارج.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة لاتزال تواصل مجهوداتها لفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية الى الخارج، حيث يتم إلغاء الحظر المفروض عليها من قبل دول الكويت، الأردن، الإمارات، والبحرين، كذلك تم فتح أسواق جديدة للعنب المصري بالصين.

وشدد وزير الزراعة على أن مصر لن تصدر أي منتج زراعي غير مطابق للمواصفات والاشتراطات والإجراءات التي تم إقرارها مؤخراً، لافتاً الى ان ذلك يأتي للحفاظ على سمعة مصر التصديرية وهو ما يعد امناً قومياً.