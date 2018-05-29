فتح الباب لواضعي اليد علي الأراضي لتقنين أوضاعهم بالإسماعيلية

نادية سلام: أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مجددا على أنه مازال الباب مفتوحا أمام المواطنيين الراغبين فى توفيق أوضاعهم من واضعى اليد على الأراضى حتى 14 من شهر يونيه القادم ويهيب بالمواطنيين سرعة تقديم طلبات التقنيين الى اللجان المختصة بالمحافظة قبل هذا التاريخ.وأشار طاهر إلى أنه تم صدو

نادية سلام:



أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مجددا على أنه مازال الباب مفتوحا أمام المواطنيين الراغبين فى توفيق أوضاعهم من واضعى اليد على الأراضى حتى 14 من شهر يونيه القادم ويهيب بالمواطنيين سرعة تقديم طلبات التقنيين الى اللجان المختصة بالمحافظة قبل هذا التاريخ.

وأشار طاهر إلى أنه تم صدور قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2018 بشأن الأحكام المنفذة للقانون 144 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية والموافقة على استبدال النصوص الخاصة برسوم الفحص والمعاينة المطلوب سدادها من مقدمى طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضى وتخفيض قيمة الرسوم بواقع مبلغ 2000 جنيها فقط للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات القرى و5000 جنيها للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات المدن و10000 جنيها للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات عواصم المحافظات واذا ما كانت الأراضى المقام عليها البناء داخل الكردونات المشار اليها 150 مترا مربعا فأقل تخفض قيمة رسم الفحص الى مبلغ ألف 1000 جنيها فقط لاغير داخل كردونات القرى ومبلغ 2000 جنيها داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات.

ويأتى هذا فى إطار استكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى والعمل على التيسيرعلى المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة، ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوى.

وأضاف المحافظ أنه تم تلقى عددا كبيرا من طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضى والتى بلغ اجماليها 2930 طلبا منها 2300 طلب تقنيين أراضى زراعية و630 لأراضى مبانى والتى تم تسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنيين وتم إجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الإسترشادى وبدء اتخاذ اجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضى.