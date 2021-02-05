فتح الباب لتقنين أراضي واضعي اليد بمدينة العلمين بدءًا من الغد (مستند)

أعلن المهندس مسعد الشحات، رئيس مركز ومدينة العلمين، عن فتح باب التقدم للمواطنين الحائزين لأراضي الدولة الذين قاموا بالبناء عليها بمدينة العلمين، وداخل الحيز العمراني بقرية سيدي عبدالرحمن لتقنين أوضاعهم بدءًا من الغد “السبت”، على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة يومين فقط.

ووفقًا لمنشور لمجلس مدينة العلمين، أشار “الشحات” إلى أنه تم فتح الباب لمن لم يتقدم بطلبات شراء وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة، وكذلك من تقدموا بطلبات تصالح على المباني، ولم يسبق له التقدم بطلب تقنين في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017، وكذلك للراغبين في تقديم طلبات تقنين أوضاعهم في القانون 182 لسنة 2018 .

وأضاف رئيس مركز ومدينة العلمين، إلى ضرورة التقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة صورة بطاقة الرقم القومي، وذلك بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة العلمين خلال مدة أقصاها يومي السبت والأحد و6، و7 فبراير الحالي، وذلك لحصر تلك الطلبات وموافاة محافظة مطروح بها لإمكانية تقنين أوضاعها في ظل القانون رقم 182 لسنة 2018 بعد موافقة الجهات المختصة.

وأكد أن هذا الإجراء يأتي بهدف إعداد حصر بالحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، في ظل القانون 144 لسنة 2017 للأراضي المقام عليها مباني، وذلك لإدراجها في الحصر المطلوب لإمكانية تقنينها، في ظل القانون رقم 182 لسنة 2018.

يذكر أن القانون رقم 144 لسنة 2017 ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونص القانون على أن يكون التصرف في الأراضي بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين بنوا عليها، قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2014.