استثمار

فتحي يناقش طرق أمن الطيران مع وزير النقل الصومالي

هاجر عمرانالتقى اليوم شريف فتحى وزير الطيران المدنى، محمد عبدالحي صلاح وزير النقل الصومالى على هامش المؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدني المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.وناقش الوزيران طرق تعزيز أمن الطيران بأفريقيا، والتحديات العالمية لمجال صناعة النقل الجوى، وكذلك دراسة سبل التعاون بين البلد
22 أغسطس، 2017 22 أغسطس، 2017

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هاجر عمران

التقى اليوم شريف فتحى وزير الطيران المدنى، محمد عبدالحي صلاح وزير النقل الصومالى على هامش المؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدني المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.

وناقش الوزيران طرق تعزيز أمن الطيران بأفريقيا، والتحديات العالمية لمجال صناعة النقل الجوى، وكذلك دراسة سبل التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوي، وكيفية المساهمة المصرية فى وضع التشريعات وقواعد الطيران بالصومال الشقيق، والاتجاه نحو تبادل المعلومات بمجال أمن الطيران ونقل الخبرات المصرية فى مجال التدريب  والمراقبة الجوية وتدريب الطيارين وغيرها من مجالات الطيران المدنى.

وأشاد وزير النقل الصومالى بحفاوة الاستقبال ومستوى ترتيب وتنظيم فعاليات المؤتمر، متمنيا إتمام المؤتمر بنجاح، وأن تخرج جلسات الحوار بتوصيات مثمرة وفعالة تسهم فى وضع استراتيجية تعزيز أمن الطيران بمنطقتى إفريقيا والشرق الأوسط.

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