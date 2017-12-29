فتحي يسجل الهاتريك اﻷول في الدوري السعودي ويسحق الفيحاء

علي المصريسجل المصري مصطفى فتحي ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها فريقه التعاون إلى فوز عريض على ضيفه الفيحاء 4 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم.وسجل فتحي أهدافه في الدقائق 33 و55 و68 فيما سجل الهدف الرابع الحاجي كامارا في الدقيقة 26،

علي المصري

سجل المصري مصطفى فتحي ثلاثة أهداف “هاتريك”، قاد بها فريقه التعاون إلى فوز عريض على ضيفه الفيحاء 4 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل فتحي أهدافه في الدقائق 33 و55 و68 فيما سجل الهدف الرابع الحاجي كامارا في الدقيقة 26، وأصبح الهاتريك اﻷول في الدوري السعودي هذا الموسم.

ورفع التعاون رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس للتعاون هذا الموسم، مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الهزيمة هي السابعة للفيحاء هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربع.