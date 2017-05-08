فتحي يستقبل رئيس شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية

دعاء محموداستقبل شريف فتحي، وزير الطيران المدني، اليوم الإثنين، محمد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، والوفد المرافق له، الذي يشارك حاليًا في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقل الجوي ( الأكو) المقامة حاليًا بالقاهرة.واستعرض فتحي مع الحوت، إجراءات نقل رحلات الش

دعاء محمود

استقبل شريف فتحي، وزير الطيران المدني، اليوم الإثنين، محمد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، والوفد المرافق له، الذي يشارك حاليًا في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقل الجوي ( الأكو) المقامة حاليًا بالقاهرة.

واستعرض فتحي مع الحوت، إجراءات نقل رحلات الشركة من مبني الركاب رقم “1” إلى مبني الركاب الجديد “2” بمطار القاهرة، وأثني وزير الطيران المدني على استضافة طيران الشرق الأوسط لناشطي، ومدوني مواقع التواصل الاجتماعي، في مدينة شرم الشيخ، والتغطية المتميزة التي حظت بها الزيارة.

ومن جانبه أكد الحوت استعداد شركة طيران الشرق الأوسط الدائم لدعم العلاقات المصرية اللبنانية، وتنشيط السياحة بين الدولتين، وفي نهاية اللقاء قدم لوزير الطيران المدني هدية تذكارية أصدرتها الشركه بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشائها.