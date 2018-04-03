فتحي يبحث مع منظمة الأفكاك مستقبل صناعة الطيران بإفريقيا

دعاء محمود



استقبل اليوم شريف فتحي وزير الطيران المدني أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الأفريقية للطيران المدني (الأفكاك ) والذي تستضيف مصر دورة انعقاده الحالية ويترأسه المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية ودعم دور منظمة الأفكاك والتخطيط لمستقبل صناعة الطيران بالقارة الإفريقية وكيفية التغلب على العقبات التي تواجه هذه الصناعة الهامة التي تعد شريكة في النهضة الإفريقية وكذا دور مصر في دعم خارطة الطريق لأمن الطيران العالمية GASeP والتي ترعاها المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.



حضر الاجتماع ممثل منطقة شرق إفريقيا وممثل منطقة غرب إفريقيا وممثل منطقة جنوب إفريقيا والمستشار القانوني لمكتب الأفكاك والقائم بأعمال السكرتير العام للمكتب.