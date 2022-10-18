فتحي عبد الوهاب: عرض مسلسل «بيت فرح» قريبا

قام الفنان فتحي عبد الوهاب مساء الاثنين بالترويج لمسلسله الجديد الذي يخوض به البطولة لأول مرة منذ سنين طويلة في الدراما التليفزيونية ” بيت فرح ” ، وذلك عبر حسابه الرسمي انستجرام.

وقام عبد الوهاب بنشر صورة للأفيش الرسمي للمسلسل معلقا ” قريبا ” وظهر فيه متصدرا البوستر الدعائي للمسلسل ووراءه كوكبة من الفنانين المشاركين معه .

ويتواجد في المسلسل عدد من الفنانين منهم داليا مصطفى وعابد عناني وايناس كامل وغيرهم.

والمسلسل إنتاج كنج توت ، تدور أحداث مسلسل “بيت فرح” في إطار اجتماعي ، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته.

مسلسل “بيت فرح” مكون من 20 حلقة، وتأليف تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل.