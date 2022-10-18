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فتحي عبد الوهاب: عرض مسلسل «بيت فرح» قريبا

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يخوض به البطولة لأول مرة منذ سنين طويلة في الدراما التليفزيونية

فتحي عبد الوهاب: عرض مسلسل «بيت فرح» قريبا
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:12 ص, الثلاثاء, 18 أكتوبر 22

قام الفنان فتحي عبد الوهاب مساء الاثنين بالترويج لمسلسله الجديد الذي يخوض به البطولة لأول مرة منذ سنين طويلة في الدراما التليفزيونية ” بيت فرح ” ، وذلك عبر حسابه الرسمي انستجرام.

وقام عبد الوهاب بنشر صورة للأفيش الرسمي للمسلسل معلقا ” قريبا ” وظهر فيه متصدرا البوستر الدعائي للمسلسل ووراءه كوكبة من الفنانين المشاركين معه .

ويتواجد في المسلسل عدد من الفنانين منهم داليا مصطفى وعابد عناني وايناس كامل وغيرهم.

والمسلسل إنتاج كنج توت ، تدور أحداث مسلسل “بيت فرح” في إطار اجتماعي ،  حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته.

مسلسل “بيت فرح” مكون من 20 حلقة، وتأليف تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل.

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:12 ص, الثلاثاء, 18 أكتوبر 22