فتحي طه قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة العربية للشحن والتفريغ

رجب عزالدين: أعلنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عن تعيين اللواء فتحى طه محمد عطية، عضوا منتدبا بمجلس إدارة شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ. وأضافت العربية للشحن فى بيان للبورصة أنه تم تكليف اللواء فتحى طه للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وذلك اعتبارا من 24 أغسطس الجا

رجب عزالدين:

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عن تعيين اللواء فتحى طه محمد عطية، عضوا منتدبا بمجلس إدارة شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.

وأضافت العربية للشحن فى بيان للبورصة أنه تم تكليف اللواء فتحى طه للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وذلك اعتبارا من 24 أغسطس الجارى.

وحققت الشركة خسائر بلغت 30 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 20 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه موزعا على 200 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وتستحوذ القابضة للنقل البحرى والبرى على (51.157%) من أسهمها.

تأسس العربية للشحن فى عام 1991 وتعمل فى مجال الشحن والتفريغ والنقل والأعمال المكملة لها بمينائي الاسكندرية والدخيلة بالاضافة الى القيام بنشاط الغطس وأعمال الشحن والتفريغ الآلي للبضائع الصب.