فتحي: ضم 45 طائرة لأسطول مصر للطيران في 2018

مدحت إسماعيل:قال المهندس شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إنه سيتم إضافة 45 طائرة جديدة لأسطول شركة مصر للطيران، التابعة للوزارة بنهاية 2018، بخلاف 9 طائرات تم شرائهم الفترة الماضية ويعملون ضمن الأسطول.وأضاف فتحى، على هامش فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكومي

مدحت إسماعيل:

قال المهندس شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إنه سيتم إضافة 45 طائرة جديدة لأسطول شركة مصر للطيران، التابعة للوزارة بنهاية 2018، بخلاف 9 طائرات تم شرائهم الفترة الماضية ويعملون ضمن الأسطول.

وأضاف فتحى، على هامش فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، تحت عنوان “أفريقيا 2017″، بمشاركة 10 زعماء ـ فى لقاء مع قناة أون لايف”، الوزارة تبحث مع شركاء خارجين، التعاون فى إدارة المطارات المصرية، ومفاوضات تجري لصيانة الطائرات، إلى جانب التوسع فى حركة نقل الركاب.

وذكر أن الدول الأفريقية واعدة للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن بعض دول القارة السمراء تفتقد لإعداد الكوادر الفنية المدربة، ومصر رائدة فى ذلك المجال ومن ثم فأن هناك امكانية للتعاون مستقبلاً.

وأوضح أنه فتح حديثاً مع بعض قيادات الوفد الأفريقية التي كلف باستقبالها خلال فترة انعقاد المنتدي، وسيتم إجراء لقاءات مع تلك القيادات عقب انتهاء جلسات المؤتمر.