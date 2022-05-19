فتحي الطحاوي: رفع سعر الفائدة يتطلب مبادرات لدعم تمويل الصناعة وضمان استقرار الأسعار

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن رفع سعر البنك المركزي اليوم الخميس لسعر الفائدة والبالغ 2% سيكون له تأثر محدود علي أسعار السلع في الأسواق.

ويؤكد الطحاوي لـ”المال”، أن التأثير الأكبر علي أسعار السلع يكون سببه تحرك الدولار أمام الجنيه في الأساس، حيث إن هذا العامل هو الأكثر تأثيرا علي أسعار السلع في الأسواق.

وتابع الطحاوي قائلا:” إن خطوة رفع سعر الفائدة لابد أن تتبعها خطوة أخري لتداركها عبر إجراء مبادرات لتمويل الصناعة، إضافة إلي الإسراع في فتح الاعتمادات المستندية لتوفير خامات لإسراع عجلة الإنتاج وتحقيق ثبات في أسعار السلع في الأسواق”.

ويري الطحاوي أن خطوة البنك المركزي برفع سعر الفائدة اليوم ، قد تكون خطوة استباقية للحد من التضخم والذي بدأت مؤشرات في الظهور عالميا.

كان البنك المركزي المصري، قد رفع اليوم الخميس اسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة 2% اليوم الخميس ، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وبذلك تكون هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ شهر يوليو عام 2017.

وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.25 و12.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 10.75%، كما أن خطوة المركزي جاءت بهدف رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي خاصة السيطرة على معدل التضخم.