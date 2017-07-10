فتحى : وفد أمريكى يراجع قرار منع الأجهزة اللوحية على الطائرات

التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الحصول على تأشيرات للدارسين في "الأكاديمية" هاجر عمران- دعاء محمود قال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، فى تصريحات، لـ"المال"، إن وفدًا من الولايات المتحدة الأمريكية سيزور مصر، خلال أيام؛ لمراجعة القرار الذى تم اتخاذه منذ أكثر من 3 شهور ويمنع المسافرين م

التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الحصول على تأشيرات للدارسين في “الأكاديمية”



هاجر عمران- دعاء محمود

قال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، فى تصريحات، لـ”المال”، إن وفدًا من الولايات المتحدة الأمريكية سيزور مصر، خلال أيام؛ لمراجعة القرار الذى تم اتخاذه منذ أكثر من 3 شهور ويمنع المسافرين من حمل الأجهزة اللوحية على متن الطائرات المسافرة إلى أمريكا.





كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا قيودًا على الأجهزة الإلكترونية التي يحملها المسافرون القادمون من مطارات بعينها في دول ذات أغلبية مسلمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها مصر، ردًّا على تهديدات أمنية لم تكشفا عنها، لكن أمريكا سمحت للمسافرين لها من السعودية بحمل تلك الأجهزة.

ومن المقرر أن يزور مصر وفد أمني بريطاني، خلال الأسبوعين المقبلين، لكن وزير الطيران لم يوضح أى تفاصيل متعلقة به، وقال، فى تصريحات، على هامش افتتاح فرع جديد لشركة الأسواق الحرة- التابعة لمصر للطيران- بمطار القاهرة، أمس، إن زيارات الوفود الأمنية أمر معتاد عليه، موضحًا: “إننا نسمح لهم بالتفتيش، كما نقوم نحن كذلك بالتفتيش فى الدول الأجنبية، وفق جدول تنفذه إدارات السلامة والجودة؛ لمتابعة إجراءاتهم أيضًا”.

وقبل أيام قال جون كاسن، سفير بريطانيا بالقاهرة، لـ”المال”، إن وفدًا من مسئولى بلاده سيزور مصر خلال أسبوعين لمتابعة إجراءات أمن المطارات، مضيفًا أن حكومتى البلدين حققتا نجاحًا كبيرًا خلال الشهور الماضية بهذا الصدد؛ بهدف استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ.

وعلّقت بريطانيا الرحلات الجوية لمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2015 عقب حادث سقوط طائرة روسية وسط سيناء ومصرع كل من كان على متنها، بينما أوقفت روسيا رحلاتها الجوية لكل المقاصد السياحية المصرية ولم يتم استئنافهما حتى الآن.

على صعيد آخر أكد فتحى أن الوزارة تنسّق مع الجهات الأمنية لحل المشكلات التى يتعرض لها راغبو الدراسة فى أكاديمية الطيران، التابعة للوزارة، والتى تتعلق بالتشديدات الأمنية على تأشيرات بعض الجنسيات، لتسهيل الأمور عليهم.

وكان فتحى قد قال، فى تصريحات سابقة بنقابة الصحفيين، أوائل مايو الماضى، إن الأكاديمية تعانى مشكلات صعوبات حصول بعض الجنسيات على تأشيرة الدخول لمصر، إلا أن التحديات القائمة تحتم عدم الجدال فى هذا الأمر.