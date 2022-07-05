فتاوى علماء الأزهر الشريف حول عيد الأضحى في ندوة للعاملين بمدينة مرسى مطروح

يواصل مركز ومدينة مرسى مطروح تنظيم الندوات التثقيفية للعاملين بالمركز، بالتعاون مع منطقة وعظ مطروح تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لقرب حلول عيد الأضحى للرد على التساؤلات وإصدار الفتاوي حول رأى العلماء عن الأضاحي وحكم الدين وسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه المناسبة العطرة.

وأكد فضيلة الشيخ حسام أبو الفتح، مدير التوجيه والفتوى بمنطقة وعظ مطروح، في كلمته بالندوة، أن الأضحية هي إحدى الشعائر الإسلامية التي يتقرب بها المسلمون إلى الله، عبر تقديم ذبح من الأنعام من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق،

وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها، وهي سنة مؤكدة لدى جميع مذاهب أهل السنة، وأن من الشروط المُعتبرة في الأضاحي، أن تبلغ السن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

• فيجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر.

• من الماعز ما بلغ سنة فأكثر.

• ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر.

• ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.

يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام «لا تذبحوا إِلا مسنة، إِلا أَن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن».

أما المعلوفة وهي التي للتسمين فلا يشترط لها بلوغ السن المقررة، إن كثر لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.

وقام فضيلة الشيخ مدير التوجيه والفتوى بمنطقة وعظ مطروح بالرد على تساؤلات العاملين بالمركز خلال الندوة، حول فتوى الاشتراك في الأضحية، مؤكدًا أنه يجوز الاشتراك بشرط إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص.

وردًّا على أحد الأسئلة بخصوص الاشتراك في الماعز، أكد «أن الشاة من الضأن أو ما يعادلها فلا اشتراك فيها، وتجزئ عن الشخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التشريك في الثواب؛

لما روي عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله الكريم، فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى»، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحَّى عن كل فقير غير قادر من أمته».

ووجه رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح والعاملين بالمركز، التهنئة للواء خالد شعيب محافظ مطروح والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأهالي مطروح بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية وشعب مصر بالخير واليمن والبركات.

حضر الندوة نائب رئيس المدينة والعاملون بالمركز، وذلك ضمن مبادرات الأزهر الشريف مع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة.