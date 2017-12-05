فتاوى ابن تيمية في برامج التوك شو الليلة

رحاب صبحى محافظ المنيا فى حوار خاص مع محمد الباز بـ”90 دقيقة" فى المحور يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية، فى الثامنة مساءً، اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، فى حوار خاص عن القضايا الشائكة فى…

رحاب صبحى

محافظ المنيا فى حوار خاص مع محمد الباز بـ”90 دقيقة” فى المحور

يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية، فى الثامنة مساءً، اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، فى حوار خاص عن القضايا الشائكة فى ملف بناء الكنائس والتعديات على الأراضى الزراعية وانتشار البطالة.

ويكشف محافظ المنيا كيف تم إنهاء أزمة بناء الكنائس بقرى المنيا وكيف كان دور الكنيسة فى إنهاء الخلاف بينه وبين مطرانية المحافظة، كما يعلن عن خريطة الاستثمار فى المدن الجديدة.

ويناقش الباز مع محافظ المنيا آراءه فى قوانين الاستثمار والإدارة المحلية وملف استرداد أراضى الدولة وتوجيهات الحكومة له، كما يطرح الباز أزمات البطالة ونقص الأطباء وسوء حالة الطرق وأزمات المدارس ومياه الشرب على اللواء عصام البديوى.

بوضوح يحتفل بميلاد سمراء النيل “مديحة يسرى” على شاشة الحياة

فى حلقة خاصة من برنامج بوضوح فى الحادية عشرة مساءً على شاشة قناة الحياة، يحتفل الإعلامى الدكتور عمرو الليثى بعيد ميلاد سمراء النيل الفنانة القديرة مديحة يسري، وظهور خاص لها على شاشة قناة الحياة، وتتناول الحلقة أسرارًا خاصة عن مسيرتها المهنية الكبيرة وعلاقتها بعدد من النجوم، ويكفى أنها الممثلة الوحيدة بجوار فاتن حمامة التى شاركت عمالقة الطرب فى عدد من الأعمال السينمائية محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ومحمد فوزى وعبد الحليم حافظ.

كما تتناول الحلقة الكشف عن العديد من جوانب حياتها الشخصية والعائلية وفقدانها لابنها وابنتها بوفاتهما وتأثير تلك الأزمة عليها، كما تكشف عن تفاصيل تأميم أموال زوجها الفنان محمد فوزى فى الستينيات ووقوفها بجواره فى هذه المحنة وعلاقتها بالوسط الفنى.

فتاوى ابن تيمية على نايل لايف فى “حقلة وصل”

يناقش الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومقدم برنامج “حلقة وصل” على قناة “أون لايف” فى الحادية عشرة مساءً، الكثير من فتاوى ابن تيمية، التي كانت السبب الرئيسي في انتشار العمليات الإرهابية، من خلال بعض التنظيمات التي آمنت بفتاويه.

ويستضيف عبد الفتاح، في حلقة اليوم من البرنامج، الدكتور محمد سالم أبو عاصي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، ليتحدث عن تاريخ ابن تيمية، والرد على الفتاوى التي أصدرها والتي تستخدمها الجماعات المتطرفة كمرجع لها.





الفتاوى التى أثارت جدلًا مؤخرًا.. موضوع “آخر النهار”

يستضيف الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، فى برنامجه “آخر النهار”، فى الثامنة مساءً، على قناة النهار one، الشيخ عطا السنباطى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مرصد الفتاوى بدار الإفتاء، أحد شباب الدعوة والمصرح لهم بالإفتاء من الأزهر الشريف، فى حلقة خاصة من البرنامج، حول أهم الفتاوى التى تشغل بال المواطنين فى الفترة الأخيرة.





ويطرح الكاتب الصحفى على ضيوفه أسئلة حول الفتاوى التى ثار بسببها الجدل خلال الفترة السابقة، ورأى الأزهر الرسمى فيها، كما يطرح أسئلة حول العديد من الفتاوى التى تهم المشاهدين خلال حياتهم اليومية، ويعرف مشاهديه بدور مرصد الفتوى بدار الإفتاء ووسيلة التواصل معه.

تكنولوجيا المستقبل فى “مساء dmc“

يواصل الإعلامي أسامة كمال مبادرته في برنامجه “مساء Dmc” فى العاشرة مساءً، بمشاركة أبناء الشهداء، حيث يشارك كمال في تقديم الفقرة الإخبارية بالاستديو نجوى وسيف ابني المقدم الشهيد المقدم محمد الحسينى.

وفي الفقرة الثانية يلتقي كمال مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، والدكتور محمد أمين النائب الأول لشركة ديل، وحوار عن تكنولوجيا المستقبل وخطوات التوجه لمجتمع المعلومات.