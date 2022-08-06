فتاة تقتل جارتها وسط الزراعات في البحيرة.. والمتهمة: «كنت مرتبطة بخطيبها»

ارتكبت فتاة جريمة قتل جارتها في محافظة البحيرة وألقت الجثمان في إحدى الأراضي الزراعية، وذلك انتقامًا منها بعد خطبتها لشخص كانت المتهمة ترتبط به عاطفيًا.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة ، بلاغًا بالعثور على جثة فتاة مُلقاة في إحدى الأراضي الزراعية، وبها سحاجات وخدوش، ولم يعثر على ثمة متعلقات.

وبالفحص تين أن المجني عليها من ذات المنطقة، وبعد تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، فتاة من ذات المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة انتقامًا من المجني عليها، لخطبتها لشخص كانت ترتبط به عاطفيًا.

واستدرجتها أثناء سيرهما بمحل الواقعة إلى طريق فرعي يمر على الأرض الزراعية محل العثور على المجني عليها، ولدى وصولهما غافلتها المتهمة واعتدت عليها وخنقها حتى فارقت الحياة.

واستولت المتهمة على هاتفها المحمول ولاذت بالهرب متوجهة إلى منزلها، وعقب وصولها لمنزلها أخبرت والدها فأخذ منها هاتف المجني عليها وأخفاه بأرضه الزراعية.

وأمكن ضبط والدها وبالتفتيش عثروا على الهاتف المحمول، واتخذت الإجراءات القانونية.