فتاة المول: عملت عملتين فى وشي.. والمتهم كان هيدبحني

- أصحابى البنات خايفين يمشوا فى الشارع بعد الحادثأحمد الدسوقىقالت سمية عبيد، الشهيرة بفتاة المول، إنها أجرت عملتين بالأمس بعد اعتداء الشخص الذى تحرش بها منذ سنتين فى أحد المولات الشهيرة، مشيرة إلى أن المتهم كان يريد قتلها وذبحها فى الشارع.وأضافت فى مداخلة لبرنامج "هنا العاصمة"، أنها ستجرى عملي

– أصحابى البنات خايفين يمشوا فى الشارع بعد الحادث



أحمد الدسوقى

قالت سمية عبيد، الشهيرة بفتاة المول، إنها أجرت عملتين بالأمس بعد اعتداء الشخص الذى تحرش بها منذ سنتين فى أحد المولات الشهيرة، مشيرة إلى أن المتهم كان يريد قتلها وذبحها فى الشارع.

وأضافت فى مداخلة لبرنامج “هنا العاصمة”، أنها ستجرى عملية تجميل جديدة اليوم، متابعة: “أخدت امبارح 50 غرزة بسبب اعتداء المتحرش على”.

وتابعت: “أصدقائى البنات خايفين ينزلوا من البيت بعد الحادث ومش عايزة أبقى شجاعة تاني، عايزة أبقى طبيعية وبس”.

وقالت إن الواقعة حدثت فى الثالثة من ظهر أمس في أكتر حتة زحمة في مصر الجديدة ولم أجد من ينقذنى فى الشارع بالرغم من امتلائه بالمواطنين.

وكانت فتاة المول قد تعرضت لاعتداء شاب عليها بسلاح أبيض، مساء أمس، وتسبب في قطع طولي بوجهها “20 سم” أثناء سيرها بمنطقة مصر الجديدة، وألقت المباحث القبض على المتهم، الذي ارتكب جريمته لسابقة تحرشه بالفتاة وتحريرها محضر ضده.