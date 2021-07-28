«فاين للحلول المتكاملة» تعزز وعي أعضاء برنامج «فاين داين»

انطلاقًا من التزامها الراسخ بدعم النظافة والممارسات الصحية، تسخّر "فاين للحلول المتكاملة" جهودها لتقديم أفضل الخدمات والحلول والخبرات للمنشآت المنضمة لبرنامج "فاين داين".

قدمت شركة فاين للحلول المتكاملة، والتي تعد جزءًا من مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالميًّا في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، تدريبًا خاصًّا بتحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرِجة (هاسب– المستوى المتقدم) لأعضاء برنامج “فاين داين” الحاليين والمحتمَلين.

وأشارت فاين، في بيان، اليوم، إلى أن هذا التدريب يأتي بالتعاون مع جمعية الطهاة المصريين لتعزيز سلامة ونظافة الغذاء في قطاع الضيافة بمصر، وبذلك تؤكد “فاين للحلول المتكاملة” دورها البارز في قطاع تزويد الأعمال التجارية بالخدمات الصحية.

وانطلاقًا من التزامها الراسخ بدعم النظافة والممارسات الصحية، تسخّر “فاين للحلول المتكاملة” جهودها لتقديم أفضل الخدمات والحلول والخبرات للمنشآت المنضمة لبرنامج “فاين داين”.

وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير الصحة العامة، إذ لا تقتصر خدمات فاين للحلول المتكاملة على تزويد المنشآت بحلول ومنتجات فاين التي توفر أفضل حماية للزبائن، بل وتساند عملاءها من خلال توفير تدريبات متخصصة في نظافة الأغذية وسلامتها لكل الموظفين العاملين في المنشآت السياحية، وذلك وفقًا لأعلى المعايير والإجراءات الدولية في هذا المجال.

كما تسعى “فاين للحلول المتكاملة” للتوسع في خدماتها لمساعدة المزيد من العملاء على تحقيق أهدافهم، وخاصةً تلك المتعلقة بالصحة والسلامة.

وأقيم التدريب مؤخرًا، بحضور نخبة من أبرز منشآت الضيافة، من بينها مطعم ومقهى بول ودارا آيس كريم وسكاي ريم وطاولة.

جدير بالذكر أن “فاين للحلول المتكاملة” أطلقت برنامج “فاين داين” في مصر والإمارات والسعودية والأردن لمواكبة زيادة الاهتمام بالصحة والنظافة في ظل جائحة كوفيد- 19، حيث انضم حتى الآن أكثر من 650 مطعمًا ومقهى للبرنامج الذي يتيح لهم حماية صحة زبائنهم على مدار الساعة.

ويمكن لآلاف الزبائن من مستخدمي منصة برنامج “فاين داين” في مصر وسائر الدول العربية التي يُطبَّق بها البرنامج على تحديد المنشآت المشاركة، ومن ثم يسهم في زيادة ولاء الزبائن ووعيهم.

يشار إلى أن مجموعة فاين الصحية القابضة هي إحدى المجموعات الرائدة في مجال الصحة العامة والتي تختص في صناعة المنتجات الصحية الاستهلاكية سريعة الدوران، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتخدم المجموعة المستهلكين والزبائن في أكثر من 80 دولة حول العالم. وتتمثل رؤية المجموعة الطموح في أن تصبح المجموعة العربية الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، من خلال حرص المجموعة على صحة زبائنها وموظفيها مع التركيز على تأدية أعمالها وفقًا لعدد من الركائز،

ومن أبرزها مبادئ التنوع والشمولية في بيئة العمل، والاستدامة، والتكنولوجيا المتطورة التي تقوم عليها عملياتها الإنتاجية، والريادة في برامج المسئولية المجتمعية، والمنتجات عالية الجودة والحائزة على الجوائز.

وتقدم المجموعة باقة متنوعة من الحلول الصحية المشتملة على مناديل الوجه المعقّمة والمعزَّزة بلمسة من القطن، وورق المائدة والمطبخ، وورق التواليت، وحفاضات الأطفال، ومنتجات رعاية كبار السن المحسنة والمطورة مع تقنية خاصة وفريدة لحماية الجلد والمحافظة على صحة وسلامة البشرة، وغيرها من الحلول الصحية المتكاملة للشركات والمؤسسات، بالإضافة لمستلزمات الحماية والوقاية الشخصية.