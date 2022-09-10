فاين فاست الفيتنامية تشحن 5000 سيارة كهربائية للعملاء في أمريكا وكندا وأوروبا

تتجه “فين فاست” (VinFast)، شركة صناعة السيارات الكهربائية المدعومة من قبل أغنى رجل في فيتنام، إلى شحن حوالي 5000 مركبة للعملاء في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا أوائل نوفمبر المقبل، على أن تباشر عمليات التسليم عالمياً في الشهر التالي، وفقاً لبيان صادر عن الشركة الأم “فين جروب” (.Vingroup JSC).

موديلات فاين فاست الفيتنامية

كانت “فين فاست” سلّمت أول طراز دولي لها، وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات “في إف8” ( VF8)، للعملاء في فيتنام اليوم السبت في مصنعها بمدينة هاي فونغ الساحلية الشمالية.

وقالت شركة صناعة السيارات على موقعها الإلكتروني إنَّ أسعار سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم تبدأ من 57 ألف دولار، وذلك بالنسبة للوحدات المزوّدة ببطارية، وتبدأ من 42,200 دولار لمن لديهم اشتراك شهري في البطارية.

التوسع في الولايات المتحدة

وبحسب بيان “فين فاست، التي قالت في يوليو الماضي إنَّها وقَّعت اتفاقيات مع البنوك لجمع 4 مليارات دولار على الأقل لمساعدتها في توسعها بالولايات المتحدة؛ فإنَّ لديها حوالي 73000 حجز لمركباتها الكهربائية من جميع أنحاء العالم.

وكانت قد حصلت على حوافز بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار لمصنع السيارات الكهربائية المخطط له في ولاية كارولينا الشمالية، حيث تعتزم بدء الإنتاج منه في عام 2024، وفقاً لشركة تصنيع السيارات.