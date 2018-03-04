فاين تستهدف رفع مبيعاتها إلى 3 مليارات جنيه

خالد بدر الدين:أعلن أحمد القطان، مدير القطاع التجاري لمجموعة "فاين" الصحية القابضة في مصر والشرق الأوسط، عن أن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها في مصر إلى 3 مليارات جنيه (170.1 مليون دولار) خلال عامين، مع مضاعفة نسبة التصدير، التى تقدر حاليا بحوالى 10 % من الإنتاج لتصبح 20 % عن طريق ف

خالد بدر الدين:

أعلن أحمد القطان، مدير القطاع التجاري لمجموعة “فاين” الصحية القابضة في مصر والشرق الأوسط، عن أن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها في مصر إلى 3 مليارات جنيه (170.1 مليون دولار) خلال عامين، مع مضاعفة نسبة التصدير، التى تقدر حاليا بحوالى 10 % من الإنتاج لتصبح 20 % عن طريق فتح أسواق جديدة في غرب أفريقيا.

وأضاف – في مقابلة مع وكالة رويترز بأحد الفنادق المطلة على النيل في القاهرة – أن مبيعاتنا بلغت نحو ملياري جنيه، نهاية 2017 ونستهدف زيادتها 50 % خلال عامين لتقترب من 3 مليارات جنيه.

وقال :”لدينا خطة طموح للتوسع والاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة خطوط الإنتاج في المناديل الورقية، وحفاضات الأطفال ومراكز التوزيع، كما نسعى إلى ضخ استثمارت بأكثر من 100 مليون جنيه، من خلال السيولة المتوفرة في الشركة”.

وأكد أن المجموعة تستهدف زيادة حصتها السوقية من المناديل الورقية، من نحو 38 % حاليا لما يقرب 50 % خلال عامين، وإلى نحو 20 % في حفاضات الأطفال من 10 % حاليا.

وأبدى تفاؤلا إزاء السوق المصرية قائلا : “نستثمر في مصر بقلب جامد، استثماراتنا بلغت حتى الآن نحو مليار جنيه، وأنت في سوق حجمها حوالي 100 ألف طن من الورق، ومعدل الاستهلاك فيها أقل بحوالى 40 % من معدل الاستهلاك العالمي للورق، والمناديل ولذا نتوقع زيادة كبيرة في السوق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت “رويترز” أن “فاين” مملوكة لعائلة نقل الأردنية ومستثمرين آخرين، و أنها بدأت الاستثمار في مصر في 1990 من خلال أول مصنع لها في 6 أكتوبر على مشارف القاهرة، وتنتج العديد من أصناف المناديل الورقية، وحفاضات الأطفال والكبار ولها نحو 30 مركز توزيع في جميع محافظات مصر.



وتملك “فاين” أربعة مصانع في مصر منها مصنعان للورق الخام، بطاقة تصل إلى نحو 70 ألف طن سنويا، ومصنع للحفاضات وآخر للمناديل الورقية، و تصدر “فاين” منتجاتها من مصر إلى أكثر من 28 دولة في أنحاء العالم وبخاصة في أفريقيا وأوروبا.