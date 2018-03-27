فاين تستقبل رئيسها التنفيذي الجديد خلفاً لسليم كرادشة

المال-خاص: أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في صناعة منتجات الورق الصحي وحلول التعقيم المبتكرة، عن تعيين جيمس مايكل لافيرتي رئيساً تنفيذياً جديداً لها خلفاً لسليم كرادشة، الذي اختتم مهمته لديها والتي امتدات على مدار 34 عاماً من الخدمة الاستثنائية.ويتولى

المال-خاص:

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في صناعة منتجات الورق الصحي وحلول التعقيم المبتكرة، عن تعيين جيمس مايكل لافيرتي رئيساً تنفيذياً جديداً لها خلفاً لسليم كرادشة، الذي اختتم مهمته لديها والتي امتدات على مدار 34 عاماً من الخدمة الاستثنائية.

ويتولى لافيرتي مهام منصه الجديد اعتباراً من الأول من ابريل للعام الحالي 2018.

ويتمتع لافيرتي بسجل حافل من الإنجازات المهنية التي تمكن من تحقيقها مع بداية مسيرته المهنية التي كانت مع شركة بروكتر آند جامبل في عام 1985، والتي سرعان ما تولى ضمنها سلسلة من الأدوار والمناصب القيادية الاستراتيجية، بما فيها منصب المدير العام لمنطقة الشرق الأدنى، والرئيس التنفيذي لبروكتر آند جامبل في بولندا ودول البلطيق، ونائب رئيس بروكتر آند جامبل لصناعة منتجات الورق الصحي في أوروبا الغربية، والرئيس التنفيذي لعمليات الشركة في الفلبين.

وكان لافيرتي قد تابع مسيرته إثر اختتام مهمته مع بروكتر آند جامبل، بشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا في نيجيريا والرئيس التنفيذي للشركة البريطانية الأميركية للتبغ في الفلبين. ونظراً لما يمتلكه من خبرة في الإدارة، فقد عمل لافيرتي كمستشار لعدد من كبرى الشركات في العالم، بما في ذلك بروكتر آند جامبل، وكوكا كولا، وإتش بي، وNewell Rubbermaid، بالإضافة إلى نستله، ومايكروسوفت، وجنرال إلكتريك، وهيرشي، فضلاً عن وول مارت، وغيرها الكثير من الشركات التي تضمها قائمة فورتشين 500.

بالإضافة إلى ما سبق، يعد لافيرتي مدرب ورياضي، حيث قام بتدريب عدد من العدائين الأولمبيين في كل من الولايات المتحدة، ونيجيريا، ومؤخراً الفليبين، ممن شاركوا في أولمبياد ريو في عام 2016.