«فاين القابضة» تتعاون مع «مصر الخير» لتنفيذ 30 مشروعا للسيدات بالاسماعيلية

وقعت مجموعة فاين الصحية القابضة بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “من صنع أيدي”، بهدف تمكين عدد أكبر من النساء وتوفير مصدر دخل ثابت لهم.

كشف أحمد الفخراني، الرئيس التجاري والمدير العام لمجموعة فاين الصحية القابضة في مصر، عن أن المرحلة الثانية سيتم إطلاقها بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حيث من المستهدف تنفيذ 30 مشروعا في 9 قرى بمحافظة الإسماعيلية، تغطي مجالات مختلفة منها الحرف اليدوية وإنتاج الغذاء والملابس وغيرها، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية والإدارية لكل السيدات المنضمات للمبادرة.

ونوه بإن ذلك يأتي ضمن التزام المجموعة تجاه تعزيز دور المرأة وذلك تماشياً مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تساهم المبادرة في توفير حياة أفضل للسيدات المشاركات من خلال تأسيس مشروعات منتجة تعمل على توفير دخــل مستدام لهن، وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر.

وأضاف الفخراني أنه تم خلال المرحلة الأولى تنفيذ 20 مشروعًا في عدد من المجالات المختلفة بالإضافة إلى عقد 21 دورة توعية، حضرها 1500 سيدة من بني سويف، لزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الصحة، واشتملت الدورات على عدة محاور أساسية؛ تضمنت التوعية العناية بالنظافة الشخصية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكيفية التعامل مع الضغوط النفسية لدى الأطفال ومساعدتهم في التعامل مع القلق الناجم عن إغلاق المدارس فترة انتشار الفيروس.

وذكر أن المجموعة خصصت نحو 1,5 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الاولى، لافتا إلى أن اختيار محافظتي بني سويف والإسماعيلية جاء نتيجة أن 49% من سكانهما من السيدات، خاصة في ظل اهتمام الشركة بالتمكين الاقتصادي للسيدات، ووجود 30% من القيادات في الشركة من النساء.

وأكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في البرامج والمبادرات التي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الفقر والأمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على المجتمع.

وعلى جانب آخر أكد الفخراني على التزام الشركة بإجراءات الاقتصاد الاخضر حيث انضمت لمبادرة الأمم المتحدة في 2007، كما تقوم باستخدام الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها، وقامت بإقامة محطة لتحلية المياه.

من جانبه أشار المهندس أحمد علي الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إلى أن القطاع الخاص يمول 20% من برنامج ومبادرات المؤسسة، منوها بأن التعاون مع مجموعة فاين الصحية القابضة، يشكل خطوة كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الحقيقية في المجتمعات المستحقة.

وأكد على نجاح مؤسسة مصر الخير في تمكين النساء اقتصاديًا في العديد من مجالات العمل داخل المؤسسة خلال السنوات السابقة والتي انتهت بالنجاح الذي تحقق بمحافظة بني سويف خلال المرحلة الأولى، مما جعلنا عازمين على نجاح المرحلة الثانية في محافظة الإسماعيلية بمشاريع جديدة تخدم المرأة وتوفر دخل دائم لها.

ونوه بأن برامج التمكين الاقتصادي للمؤسسة تساهم في توفير 1000 فرصة عمل سنويا، ومنذ بدايتها حتى الآن قامت بتوفير 24 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن المؤسسة لديها 15 مكتب، وتتعامل مع 400 جمعية.

وأشار إلى أنه يتم عمل زيارات ميدانية الى أصحاب المشروعات بشكل دوري للتأكد من التزامهم باستمرار العمل لافتا إلى انه يتم استرداد نحو 50% من قيمة التمويل بحيث يتم جدولة الاقساط الاقل من 12 ألف جنيه على مدة عام ومن 12 الى 18 ألف جنيه على 18شهرا .

وأضاف ترفض المؤسسة السداد المسبق لتمويل وذلك لضمان استمرارية واستدامة المشروع ،ولا يلجأ صاحب المشروع إلى بيع المعدات للاستفادة من الفرق.

وفيما يتعلق بمعايير اختيار أصحاب المشروعات أكد ضرورة أن تكون السيدة في سن العمل ومعيلة للأسرة أو مقبلة على الزواج ولديها دراية بالمشروع واحتياجات البيئة المحيطة بيها، منوها بأن المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي التي تطرحها المؤسسة هم اللذين يسعون للحصول عليها.

ولفت إلى أن نحو 70% من المكالمات التي يتلقها الخط الساخن للمؤسسة حول برامج التمكين الاجتماعي