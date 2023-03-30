«فاين الصحية القابضة» تستعرض جهودها المستدامة بمنتدى مصر لإدارة المرافق والمنشآت

شاركت مجموعة فاين الصحية القابضة، المتخصصة في مجال الصحة وصناعة الورق الصحي، بمنتدى مصر لإدارة المرافق والمنشآت، أكبر حدث لإدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث عُقد مؤخراً في نسخته الرابعة، تحت رعاية وزارة الإسكان، والذي هدف إلى تبادل التجارب الناجحة، في كل ما يتعلق بالحلول المبتكرة والمستدامة، في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق استراتيجيات الوزارة.

واستعرضت مجموعة فاين خلال المنتدى تجربتها في إدارة مرافقها، حيث ناقش كل من شريف علاء، مدير تطوير الأعمال في فاين للحلول المتكاملة، وعلاء تهامي، مدير قسم الجودة، جهود المجموعة في ثلاث ملفات تشمل؛ البيئة، والنشاط الاقتصادي، وبيئة العمل، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة الأسبق، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان.

وعرضت مجموعة فاين باقة من أفضل الممارسات المستدامة التي تقوم بتطبيقها في منشآتها الإنتاجية، حيث يتم تصنيع جميع منتجاتها الورقية الصحية من لبٍ بكر 100٪، يتم توفيره من قبل مزودي اللب المعتمدين فقط من قبل مجلس رعاية الغابات (FSC).

كما تواصل المجموعة اتخاذ خطوات كبيرة للحد من انبعاثات ثاني أكسد الكربون، وذلك من خلال اعتماد الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء بمنشأتها الإنتاجية الأربعة في مصر مما ساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 25 ألف طن سنويًا.

كما قامت مجموعة فاين باستعراض تجربتها الرائدة في تخفيض استهلاك المياه داخل مصانعها في مصر بنسبة كبيرة من خلال إنشاء واحدة من أحدث محطات المعالجة فى مدينة السادس من اكتوبر والتي تم افتتاحها العام الماضي بحضور وزير البيئة.

وجاءت مشاركة مجموعة فاين في المنتدى في إطار استراتيجيتها التي تولي اهتماماً كبيراً بشئون البيئة، وحرصها الدائم على المشاركة الفعالة في المؤتمرات، التي تناقش هذا الملف المهم.

وتعمل مجموعة فاين باستمرار على تقليل استهلاكها للطاقة والمياه في عملياتها، وتقوم بالبحث عن طرق جديدة ومبتكرة للحفاظ على الموارد.

من جانبه قال أحمد الفخراني، الرئيس التجاري والمدير العام لمجموعة فاين الصحية القابضة بمصر: “فخور بمشاركة المجموعة في منتدى مصر لإدارة المرافق والمنشآت هذا المنتدى الضخم الذي يسلط الضوء على الحلول المبتكرة في مجال الاستدامة “، مضيفا :”نحن في مجموعة فاين نضع في مقدمة أولوياتنا البيئة والسلامة والصحة المهنية، ونلتزم بالحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية وتطبيق المعايير العالمية في مصانعنا بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة.”

يشار الي أن مجموعة فاين الصحية القابضة تعمل على تعزيز التزامها البيئي من خلال تطبيق أفضل الممارسات، حيث نجحت المجموعة في الحصول على شهادة البصمة البيئية في مصر وشهادة ايزو 9001 في نظام إدارة الجودة وإدارة البيئة وشهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001.

كما تحرص على المشاركة في كافة الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية المعنية بالاستدامة، حيث أنها من الموقعين على الميثاق العالمي للأمم المتحدة.