«فاين الصحية القابضة» تستحوذ على شركتين متخصصتين بالصحة والجمال



كشفت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات العالمية العاملة في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي وحلول الحماية من الجراثيم، عن استحواذها مؤخراً على شركتي «إيزي كيرEasy Care» و«نيو إيزي New Easy» المصريتين المساهمتين واللتين تعرفان باسم شركة «إيزي Easy»، وهي من الشركات المصرية المتخصصة في منتجات العناية بالصحة والجمال، والتي تتخذ من الإسكندرية مقراً لها، هذا وسيتم استكمال عملية الاستحواذ وإدراج شركة «إيزي» تحت مظلة مجموعة فاين بالكامل خلال الأشهر المقبلة.

وتختص شركة «إيزي» التي تأسست في العام 1999، والتي تعتبر من الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران في السوق المصرية، بتصنيع مجموعة واسعة من منتجات العناية بالصحة والجمال، حيث تمتلك العديد من الخطوط الإنتاجية، بما فيها المنتجات الطبيعية لإزالة الشعر، ومنتجات النظافة والعناية الشخصية، والمعقمات، ومنتجات العناية بالأطفال، مع باقة من العلامات التجارية المميزة التي تشتهر بها، ومنها على وجه التحديد، منتج «إيزي سويت Easy Sweet» الذي يعد من أبرز المنتجات لإزالة الشعر بالشمع الطبيعي المناسب لمختلف أنواع البشرة، ومناديل «إيزي بيوتي فريش Easy Beauty Fresh» المبللة، ومناديل إزالة المكياج المبللة، والتي تمتاز بخلوها من الكحول ومادة البارابين، لبشرة نضرة وناعمة ورطبة.

ومن خلال استحواذها على شركة «إيزي»، ستتمكن مجموعة فاين الصحية القابضة من تعزيز محفظة منتجاتها في السوق المصرية، مقدمةً للمستهلكين مجموعة أوسع من أفضل المنتجات، وذلك تماشياً مع رؤيتها الطموحة والتزامها بمواصلة الاستثمار في مصر.

وكانت شركة أفيرما كابيتال «Affirma Capital» – المساهمة في محفظة مجموعة فاين – قد لعبت دوراً رئيسياً في إنجاح عملية الاستحواذ هذه.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لدى مجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: «ينطوي هذا الاستحواذ على أهمية كبيرة؛ إذ يتماشى مع خططنا للتوسع في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، فقد لمسنا الالتزام الشديد لدى شركة «إيزي» تجاه المستهلكين بتوفير أفضل المنتجات لهم، وهو ما يتماشى أيضاً مع سعينا الدائم لوضع مجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات الصحية في متناول الزبائن، خاصة في السوق المصرية التي تعد من الأسواق الهامة بالنسبة لنا».

وأضاف لافيرتي بأن مجموعة فاين ستواصل البناء على التزام شركة «إيزي» بتحسين وتطوير المنتجات لتقدم للزبائن أفضل جودة بأسعار منافسة، وهو ما يتناسب مع سعي المجموعة الدائم لتقديم الأفضل في الأسواق التي تتواجد فيها.

