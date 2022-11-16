«فاين الصحية القابضة» تحصل على الترخيص الرسمي لبيع المناديل الخاصة بكأس العالم FIFA قطر 2022

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا FIFA” مجموعة فاين الصحية القابضة ، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي وحلول الحماية من الجراثيم، الترخيص الرسمي لتصميم وإنتاج وبيع عبوات محدودة خاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️ من مناديل الوجه من علامة “فاين”.

ومنذ حصولها على الترخيص الوحيد في هذا المجال، بدأت المجموعة بتوفير عبوات “فاين” الخاصة بالبطولة في مختلف متاجر التسوق الكبيرة والسوبرماركت المنتشرة في كل من الأردن، ومصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وعُمان، والكويت، والعراق، والمغرب، إضافة إلى السودان، وذلك من منتصف شهر سبتمبر 2022.

من جانبه ، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: “سعداء بتقديم الدعم الخاص بالنظافة والتعقيم خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، وضمان جعل هذا الحدث الرياضي الأفضل من حيث التعقيم منذ بدء الجائحة؛ إذ تعد منتجات فاين جارد (Fine Guard) والتي تقدم حماية طويلة الأمد، الحل الأمثل لتعقيم الملاعب التي تطؤها الكثير من الأقدام، على عكس المنتجات التقليدية التي تقدم تعقيماً قصير الأمد فقط، وعليه ستمنح هذه الخطوة المتواجدين في الحدث الطمأنينة بمعرفتهم تبني الفيفا أفضل منتجات التعقيم على الإطلاق”.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تعد أول نسخة على الإطلاق من كأس العالم تقام في العالم العربي. ومن المقرر أن تستضيف قطر هذه البطولة في الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، حيث ستقام مبارياتها على ثمانية ملاعب بمشاركة 32 فريقاً.

و تعد مجموعة فاين الصحية القابضة إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة، والرائدة في صناعة المنتجات الصحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.