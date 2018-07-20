فاينانشيال تايمز: ساويرس وشريكه استحوذا على 55% من أستون فيلا

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الإنجليزية، إن الملياردير المصري ناصف ساويرس وشريكه الأمريكي ويسلي إدينز استحوذا على 55% من نادي أستون فيلا الإنجليزي، من خلال مجموعة NSWE المشتركة، ليسيطرا بذلك على أحد أقدم أندية كرة القدم الإنجليزية المحترفة.كان نادي أستون فيلا ال

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الإنجليزية، إن الملياردير المصري ناصف ساويرس وشريكه الأمريكي ويسلي إدينز استحوذا على 55% من نادي أستون فيلا الإنجليزي، من خلال مجموعة NSWE المشتركة، ليسيطرا بذلك على أحد أقدم أندية كرة القدم الإنجليزية المحترفة.

كان نادي أستون فيلا الإنجليزي، أعلن أن ساويرس ورجل الأعمال الأمريكي ويسلي إدينز وافقا على ضخ استثمارات كبيرة في النادي بشكل فوري.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر، فإن الثنائي سيتسلم بالفعل منصب مالك النادي من توني زيا رجل الأعمال الصيني الذي استحوذ على أستون فيلا منذ عامين.

وأضافت المصادر أن زيا سعى إلى استقطاب مستثمرين جدد في الأسابيع الأخيرة بسبب الصعوبات المالية التي واجهها.

كان فيلا الذي هبط من الدوري الممتاز عام 2016، قد فشل في الصعود مرة أخرى عندما خسر في مايو الماضي مباراة فاصلة أمام فولهام.