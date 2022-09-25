فاينانشيال تايمز: خطط طوارئ في عواصم غربية لمواجهة "النووي" الروسي  

بدأت عواصم غربية في وضع خطط طوارئ للتعامل الفوري حال اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطوات لتنفيذ تهديداته بشن هجمات نووية على أوكرانيا.

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مسؤولين قولهم إنه تم إرسال تحذيرات خاصة ومباشرة إلى الكرملين بشأن العواقب المحتملة لمثل هذا التصرف.

واليوم، قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إن تحذيرات الرئيس الروسي بشأن استخدام الأسلحة النووية هي “مسألة يجب أن نأخذها على محمل الجد”.

وتابع: “لقد أبلغنا الكرملين بشكل مباشر وسري وعلى مستويات عالية جدًا بأن أي استخدام للأسلحة النووية سيواجه عواقب وخيمة على روسيا، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بحسم.. كنا واضحين ومحددين بشأن ذلك”.

تهديد لا أكثر

ومع ذلك، يرى الغرب أن تصريحات بوتين بشأن الهجمات النووية لا تزال “تهديدا” لا سيما وأنهم لم يلحظوا تحركات على الأرض تشير إلى جدية الروس في استخدام قدراتهم النووية.

وحسب صحيفة فاينانشيال تايمز فإن العمليات اللوجستية لنشر الأسلحة النووية، معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً ويمكن أن تلتقطها أقمار الاستخبارات الغربية بسهولة.

وتخزن روسيا اسلحتها النووية في ملاجئ محصنة بجميع أنحاء البلاد، وبالتالي فإن الانتقال إلى الجاهزية في استخدامها سيرافقه قدرًا كبيرًا من الظواهر التي يمكن للاستخبارات الأمريكية ملاحظتها، وفقا لسايمون مايلز، الأستاذ المساعد في كلية سانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك.

ويعتقد الغرب أن تهديدات بوتين من غير المرجح أن تتحقق ولا تشير إلى تحول رسمي في استراتيجية الكرملين النووية، ومع ذلك فإن حلفاء كييف يزيدون اليقظة والردع النوويين.

وقال مسؤول أمريكي كبير: “إذا كان (بوتين) يعتقد أن التهديد سيرعب أوكرانيا ويدفعها للاستسلام أو التنازل عن 20% من أراضيها، أو تخويفنا من مساعدة أوكرانيا ، فإن العكس قد حدث”.

وكان بوتين قد أكد أنه “لا يخادع” بشأن شن هجمات نووية على أوكرانيا.

لكن الغرب يرى أن هذه التأكيدات تستهدف فقط استعادة الزخم بعد الانتكاسات الروسية في ساحة المعركة.

ويقول جيمس أكتون ، المدير المشارك لبرنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: “يفضل بوتين التهديد باستخدام الأسلحة النووية والحصول على امتيازات بدلاً من استخدامها فعليًا”.

العقيدة النووية الروسية

ويقول مسؤولون ومحللون إن خطة بوتين تسعى إلى تصوير الحرب على أنها صراع دفاعي بعد أن الزعم بأن المناطق التي احتلها في أوكرانيا جزء من روسيا. كما اتهم الرئيس الروسي الغرب بـ “الابتزاز النووي” وادعى دون دليل أن أوكرانيا تطور أسلحة دمار شامل لتهديد موسكو.

وبموجب العقيدة النووية الروسية، يمكن أن يبرر ذلك استخدام الأسلحة النووية لحماية وحدة أراضي الدولة.

وقال دميتري نوفيكوف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في دوما (مجلس النواب الروسي) في وقت سابق: ” لدينا إمكاناتنا العسكرية الخاصة.. إذا كان هناك من يعتقد أننا لن نستخدمها إذا كان هناك تهديد خطير ، فهم مخطئون.. وإذا كنت مستعدًا لاستخدام هذه الأنواع من الأسلحة، فلن ندع أسلحتنا تصدأ.”

وقال مسؤولون ومحللون إنه إذا لجأ بوتين إلى الأسلحة النووية فقد يكون السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أنه سيختبر أو يستخدم سلاحًا نوويًا تكتيكيًا (أصغر وأدق في الاستهداف ومصمم للاستخدام في ساحة المعركة) لردع الغرب عن دعم أوكرانيا.